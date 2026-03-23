Visszatér az elküldött edző Nagy Ádámékhoz, a volt szövetségi kapitányt váltja – hivatalos
Az olasz másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Serie B) szereplő Spezia kedden hivatalos honlapján jelentette be, hogy Roberto Donadoni távozása után Luca D'Angelo lett a csapat régi-új vezetőedzője.
A Nagy Ádámot is foglalkoztató Spezia a hivatalos tájékoztatás szerint közös megegyezéssel bontotta fel a korábbi olasz szövetségi kapitány, Roberto Donadoni szerződését, aki 2025 óta irányította az együttest.
Érdekesség, hogy Donadoni elődje Luca D'Angelo volt, akit tavaly novemberben menesztettek, de most másodszor is kineveztek a csapat élére.
A Spezia 32 forduló után a húszcsapatos bajnokság utolsó előtti helyén áll, egy ponttal lemaradva az osztályozós, és néggyel a bennmaradást érő helytől.
Ezek is érdekelhetik