Vogel Soma: Remekül alkalmazkodtunk ahhoz, hogy ezen az egy meccsen múlik a sorsunk a világversenyen

Ízlelgessük még egy kicsit a Spanyolország elleni középdöntőbeli győzelmet! A spanyol együttes 2018 óta minden világbajnokságon és Európa-bajnokságon dobogóra állhatott – az Eb-címvédő, aktuális világbajnok csupán az 5. helyért játszhat a belgrádi kontinensviadalon. Az Eb-k történetében már 21. alkalommal nem tudta legyőzni a spanyol csapat a magyart. A legjobbjaikat hatástalanítottuk: Alberto Munárriz, Álvaro Granados, Bernat Sanahuja 17 lövésből összesen szerzett három gólt. A 2025-ben a világ legjobbjának választott Granados kilenc lövéséből egy (!) gól született a rendes játékidőben, az is ötméteresből (a másodikat kihagyta). Az első számú kapus, Unai Aguirre ugyan 63.1 százalékos védési hatékonysággal áll a tornán, ellenünk viszont nyolcból egy védéssel szállt ki a harmadik negyed közepén. A szétlövésben Vigvári Vince kísérletét kiszedte, de sem ez, sem a brillírozó Sergi Cabanas négy gólja nem volt elég, hiába mentette remek ejtésével döntetlenre a mérkőzést. Jobb emberelőnyös statisztikával (11/1) még inkább veszélyesek lehettünk volna, a győzelemben viszont az is jó, hogy nem kell megmagyarázni.

Vogel Soma két spanyol ötméterest is hárított a szétlövésben. „Úgy álltunk hozzá, hogy vagy mindent beleadunk és továbbmegyünk, vagy mehetünk haza a helyosztók után – mondta lapunknak a kapus. – Csalódottak voltunk a Szerbiától elszenvedett vereség után, elszalasztottuk az első lehetőséget, de szerencsére ennek a lebonyolításnak a több meccs mellett is van jó oldala, mégpedig az, hogy volt még egy esélyünk a négy közé jutni, és meg is ragadtuk. Jobban kezeltük a téthelyzetet, erősebbek voltunk mentálisan a spanyoloknál, és ilyenkor mindig az ilyen csapatok mellé áll a szerencse.”

„Átvettünk egy-két taktikai elemet, inkább kimozdultunk a legjobb lövőik felé, de az emberhátrányos védekezés mindig mentális dolgokon alapul, akarat kérdése. A szerbek ellen nehezebben kezeltük a rengeteg ítéletet, és hogy újra és újra emberhátrányban kellett védekeznünk, de a spanyolok ellen ezzel nem foglalkoztunk, ahogy megkaptuk a hátrányt, csak arra összpontosítottunk, hogy ki kell védekezzük” – tette hozzá. Tizenhét spanyol emberelőnyből kilenc nem zárult góllal.

Vogel arról is beszélt, haragudott magára Cabanas utolsó másodperces ejtésénél, de ezt is pozitívan tudta felhasználni a szétlövésben. „Bőven benne voltam abban a gólban, nagyon kiugrottam, ezért nem tudtam visszaindulni az ejtésre. De az ötméterespárbaj előtti megbeszélésen mindenki biztatott, a csapat segített átbillenni, mindenki bátran állt hozzá a szétlövéshez, és engem is hajtott a javítás vágya.”

Arra is kitért, a csapatnak sikerült lapoznia a szerbektől vasárnap elszenvedett vereség után. „Akkor jóval fáradtabbak voltunk, a spanyolok elleni győzelem után a boldogság elnyomja a fáradtságot. Nagyon megérződött a játékunkon, hogy csak másfél napunk volt rá, de kimásztunk a kisebb gödörből a szerbek elleni meccs után. Csak magunkkal foglalkoztunk, mindenki nagyon profin állt hozzá a két találkozó közötti időszakhoz – nem mintha ezzel korábban gond lett volna, de most még inkább összpontosítottunk. Remekül alkalmazkodtunk ahhoz, hogy ezen az egy meccsen múlik a sorsunk a világversenyen. Volt bennünk vágy a visszavágásra a spanyolok ellen elbukott szingapúri vébédöntő után, illetve inkább a spanyolokon éreztem, hogy nem tetszik nekik, hogy pont velünk szemben kell lejátszaniuk a sorsdöntő párharcot. Messze tartottuk a legjobb lövőiket, Granadost, Munárrizt, egy olyan szituációra emlékszem csak, amikor Munárrizt faultoltuk, és egyből lőni tudott. Elbizonytalanítottuk a legjobbjaikat – továbbra is jó csapat a spanyolé, ahogy a miénk, úgy az ő egyik erősségük is az: ha valakinek nem megy, más előrelép, ezúttal Cabanasnak sikerült. De ez sem volt elég, fejben mi voltunk az erősebbek.”

Nagy Ádám úgy érezte, elég erős volt bennük a motiváció, már csak amiatt is, mert akár újból találkozhatnak a szerbekkel, ehhez viszont első lépésként elődöntőbe kellett jutni (csak a fináléban játszhatnánk ismét a házigazdával). „A spanyolok elleni meccsen is előfordult eleinte, hogy reklamáltunk egy-egy kiállításért, talán kissé sértésnek vettünk minden ítéletet, aztán hamar átlendültünk ezen és a védekezésre összpontosítottunk. Nagy az összetartás, meg akartuk mutatni, hogy mi vagyunk a jobbak, és végig dominálni akartunk – ahogy a tavalyi két világbajnoki meccsen is sikerült, de mindkettőn ők nyertek végül. Kemény munka eredménye, hogy a legjobbjaikat nagyrészt kivettük a játékból, valószínűleg ez el is bizonytalanította őket.”

Elmondása szerint akkor is nyugodt maradt, amikor az utolsó másodpercben megkaptuk Cabanastól az ejtésgólt, és szétlövés következett. „Bármikor előfordulhat ilyen, ráadásul el kell ismerni, szép volt, hogy rosszkézről, jobbkezesként így meg merte ezt csinálni, és még gól is lett belőle. Kihozták ikszre, de ott volt nekünk Vogel Soma – én magabiztosan mentem bele az ötméterespárbajba – mondta Nagy Ádám, aki a negyedik sorozatban be is talált. – Most úgy érzem, nagyon jól bírom, már másnap lejátszottam volna az elődöntőt, felültem volna a flowélményre, de láttam a csapattagokon, hogy sokat kivett belőlük az elmúlt hat meccs. Lehet, később én is azt mondanám, hogy mégis jót tett a két nap pihenő, mert így maximális erőbedobással mehetünk neki a hátralévő két ütközetnek. A görögök ráadásul csak egy napot pihenhetnek.”

A 2022 óta szövetségi kapitány Varga Zsolt harmadik Eb-jén is négy közé juttatta csapatát – az elődöntőben Görögországgal játszunk pénteken. Fontos változás, hogy az eredeti menetrenddel ellentétben délután 17 óráról a rendezők a házigazda Szerbia mérkőzését helyezték át a megszokottaknak megfelelően 20.30-ra.