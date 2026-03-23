Férfi kézilabda NB I: hosszabbított a gyöngyösiek jobbátlövője – hivatalos

„Örömmel jelentjük be, hogy Nagy Ádám továbbra is a HE-DO B.Braun Gyöngyös játékosa marad. A fiatal jobbátlövő már több éve erősíti csapatunkat, fejlődése töretlen, így nem volt kérdés, hogy folytatjuk a közös munkát” – olvasható a Gyöngyös hivatalos Facebook-oldalán.

A játékost képviselő sportügynökség, a ChampSport International Sport Agency arról számolt be a közösségi médiában, hogy Nagy Ádám 2027-ig kötelezte el magát a Gyöngyöshöz.

A mátraaljai gárda továbbá két új játékos érkezését is bejelentette a közösségi oldalán: az ugyancsak jobbátlövőként bevethető Járó Kristóf az NB I/B-s Szegedi Kézilabda Akadémiától érkezik a csapathoz, míg egy másik jobbátlövő, a szerb Milan Golubovics az osztrák HSG Barnbach/Köflach csapatától tér vissza az NB I-be, azok után, hogy a 2024–2025-ös idényben a Tatabánya játékosa volt.