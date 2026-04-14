A Napoli tulajdonosa 50 perces meccseket javasol, eltörölné a sárga és piros lapokat

De Laurentiis legfontosabb javaslata a játékidő drasztikus csökkentése: „A meccsek túl hosszúak.” Ezért a jelenlegi 45 perces félidők helyett 25 perceseket vezetne be. Elképzelése szerint a mérkőzés teljes hossza így mindössze 50 perc lenne, ráadásul tiszta játékidővel. A hosszú félidei szünetet is értelmetlennek tartja: „Milyen ostobaság! Egy hatéves gyerek nem fog 15 perc után visszatérni — elmegy inkább játszani.”

A szabályokhoz is radikálisan nyúlna. Teljesen eltörölné a sárga és piros lapokat, és helyettük időszakos kiállításokat vezetne be. „Sohasem használnék piros és sárga lapot” – mondta, majd hozzátette, hogy több értelme lenne egy 5-20 perces kiállításnak, ami a következő meccsek helyett az aktuális összecsapást befolyásolná.



A Napoli tulajdonosa a játék lassítását is szigorúan büntetné. Gúnyosan leutánozta a sérülést színlelő futballistákat, majd kijelentette: „Nem maradhatsz a földön és nem játszhatsz színészt – menj le a pályáról!” Ezzel a folyamatos játékot és a tempót erősítené.

A látványosság növelése érdekében több gólt akar. Úgy véli, „túl kevés a gól, így nem eléggé nézhető és eladható” a futball, ezért a lesszabályt is jelentősen átalakítaná. Különösen az apró különbségek miatti döntéseket tartja abszurdnak: „Nem lehet egy gólt néhány milliméter miatt elvenni.”

De Laurentiis szerint, ha a sportág nem változik, elveszíti a jövőjét. „Az új generáció a mi aranyunk. Ha nem kedvezünk nekik, meghalunk” – fogalmazott. Elképzelései sokak számára szélsőségesnek tűnhetnek, de jól mutatják, hogy egyes vezetők szerint a futball csak alapvető reformokkal maradhat versenyképes a modern szórakoztatóiparban.