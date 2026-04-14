A Napoli tulajdonosa 50 perces meccseket javasol, eltörölné a sárga és piros lapokat

2026.04.14. 12:18
null
Aurelio De Laurentiis sokat látott alakja a futballnak (Fotó: Getty Images)
labdarúgás Aurelio De Laurentiis Napoli
Aurelio De Laurentiis szerint a modern futball nagy veszélyben van, mert „elveszíti a fiatal generációt”, ha nem alkalmazkodik a megváltozott nézői szokásokhoz. A Napoli tulajdonosa úgy látja, a játék túl lassú és túl hosszú ideig tart, ezért radikális változtatásokra van szükség, hogy újra lekösse a közönséget – számolt be róla a The Athletic.

De Laurentiis legfontosabb javaslata a játékidő drasztikus csökkentése: „A meccsek túl hosszúak.” Ezért a jelenlegi 45 perces félidők helyett 25 perceseket vezetne be. Elképzelése szerint a mérkőzés teljes hossza így mindössze 50 perc lenne, ráadásul tiszta játékidővel. A hosszú félidei szünetet is értelmetlennek tartja: „Milyen ostobaság! Egy hatéves gyerek nem fog 15 perc után visszatérni — elmegy inkább játszani.”

A szabályokhoz is radikálisan nyúlna. Teljesen eltörölné a sárga és piros lapokat, és helyettük időszakos kiállításokat vezetne be. „Sohasem használnék piros és sárga lapot”mondta, majd hozzátette, hogy több értelme lenne egy 5-20 perces kiállításnak, ami a következő meccsek helyett az aktuális összecsapást befolyásolná.


A Napoli tulajdonosa a játék lassítását is szigorúan büntetné. Gúnyosan leutánozta a sérülést színlelő futballistákat, majd kijelentette: „Nem maradhatsz a földön és nem játszhatsz színészt – menj le a pályáról!” Ezzel a folyamatos játékot és a tempót erősítené.

A látványosság növelése érdekében több gólt akar. Úgy véli, „túl kevés a gól, így nem eléggé nézhető és eladható” a futball, ezért a lesszabályt is jelentősen átalakítaná. Különösen az apró különbségek miatti döntéseket tartja abszurdnak: „Nem lehet egy gólt néhány milliméter miatt elvenni.”

De Laurentiis szerint, ha a sportág nem változik, elveszíti a jövőjét. „Az új generáció a mi aranyunk. Ha nem kedvezünk nekik, meghalunk” – fogalmazott. Elképzelései sokak számára szélsőségesnek tűnhetnek, de jól mutatják, hogy egyes vezetők szerint a futball csak alapvető reformokkal maradhat versenyképes a modern szórakoztatóiparban.

 

Legfrissebb hírek

Labdarúgás: több mint 1600 fiatalperc az NB I 29. fordulójában

Utánpótlássport
4 órája

Labdarúgás: kikapott a belgáktól az U16-os válogatott

Utánpótlássport
16 órája

A Napoli pontokat veszített a Parma vendégeként

Olasz labdarúgás
2026.04.12. 17:34

Labdarúgás: győzött az U16-os válogatott Luxemburg ellen

Utánpótlássport
2026.04.11. 14:23

Borbély Balázs: Mi és a Ferencváros küzdünk a bajnoki címért!

Labdarúgó NB I
2026.04.10. 21:06

Labdarúgás: kikapott az U16-os válogatott a montenegróiaktól

Utánpótlássport
2026.04.09. 16:17

Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 28. fordulójában

Utánpótlássport
2026.04.07. 11:06

A Napoli legyőzte és megelőzte a Milant; hazai sikerrel folytatta veretlenségi sorozatát a Juventus

Olasz labdarúgás
2026.04.06. 22:45
Ezek is érdekelhetik