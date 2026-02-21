Kettős győzelemmel negyeddöntős a Tatabánya a férfi kézi Ek-ban

A magyar csapat korábban az ugyancsak norvég Naerbö IL együttesét, majd a svájci HSC Suhr Aaraut búcsúztatta. Keretéből ezúttal Baptiste Damatrin, Ignacio Plaza Jiménez és Josip Sarac hiányzott.

Már a kilencedik percre ledolgozta hátrányát a Runar, de ellépni nem tudott, mert a vendégek jól tartották magukat. Krakovszki Bence sorozatban háromszor volt eredményes, ekkor – a 26. percben – újra a Tatabánya állt jobban, és a szünetben is vezetett (18–17).

A második félidő elején már három – összesítésben öt – gól volt a magyar csapat előnye, ám Daniel Blomgren vezérletével egy 6-1-es sorozattal fordított a Runar, és összesítésben megint egyenlített. Ezt azonban újabb fordulat követte: egymás után ötször talált be a Tatabánya, és 27–23-ra vezetett, de ekkor még több mint 13 perc volt hátra. Az utolsó tíz perc kezdetén ismét egy 4–0-s szériával rukkolt elő a vendégcsapat, és bár 34–30-ra visszakapaszkodtak a norvégok, szorosabbá tenni már nem tudták a meccset.

Krakovszki Bence hat, Éles Benedek és Vajda Huba öt-öt, Daniel Mosindi és Sztraka Dániel négy-négy góllal, Székely Márton 11 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Daniel Blomgren 11, Alexander Löke Gautestad és Tobias Rivesjö öt-öt találattal, Viktor Tofthöj Warrer nyolc, Sivert Jonson Tryggestad két védéssel zárt.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ

VISSZAVÁGÓ

Runar Sandefjord (norvég)–Mol Tatabánya KC 31–36 (17–18)

Sandefjord, 820 néző. V: Stark, Stefan (románok)

SANDEFJORD: Warrer – Iversen, Rambo 3, GAUTESTAD 5, RIVESJÖ 5 (3), BLOMGREN 11, Haugli 2. Csere: Tryggestad (kapus), Knutsen 2, Eriksen 1, Myklebust 1, Seierstad 1, Viskum, Bergli. Edző: Bjarte Myrhol

TATABÁNYA: Székely – Rodríguez P. 2, Mosindi 4, Zsitnyikov 1, VAJDA H. 5, ÉLES B. 5 (2), KRAKOVSZKI B. 6 (1). Csere: Grigoras 2, Havran, SZTRAKA 4, Taleszki 2, Papp T. 2, Terjék 3 (1). Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–3. 14. p.: 9–9. 19. p.: 12–10. 27. p.: 14–15. 33. p.: 18–20. 39. p.: 23–21. 46. p.: 23–26. 52. p.: 26–31. 58. p.: 30–34. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4

Továbbjutott: a Tatabánya kettős győzelemmel, 71–64-es gólkülönbséggel

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – A Naerbö után újabb nagyon erős norvég csapatot tudtunk felülmúlni, ráadásul kettős győzelemmel jutottunk tovább. A nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező Sandefjord modern kézilabdát játszik, és nekünk nagyon hasznos ilyen ellenfelekkel összecsapni. Összességében azt mondhatom, hogy az első találkozó első félidejét leszámítva, azaz három félidőn át biztatóan kézilabdáztunk.