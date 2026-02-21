A Como megcélozza a BL-indulást? Idegenben is legyőzte a Juventust

Nemzeti Sportrádió

2026.02.21. 17:10
Maxence Caqueret (jobbra) biztosította be a három pontot a Comónak (Fotó: Getty Images)
Az idényben másodszor is felülmúlta a Juventus labdarúgócsapatát a Como, amely az olasz élvonalbeli bajnokság (Serie A) 26. fordulójának első szombati mérkőzésén 2–0-ra nyert idegenben.

Azt nem lehet mondani, hogy az első félidőben sokkal jobban játszott volna a Como a Juventusnál, de a vezetést megszerezte Cesc Fabregas csapata a koszovói válogatott jobbhátvédnek, Mergim Vojvodának köszönhetően.

A fordulást követően a vendégeknek kifejezetten jól állt, hogy a különleges mezben játszó hazaiak többet kockáztattak, Maxence Caqueret ezt meg is büntette a 61. percben. Luciano Spalletti ezután hiába cserélte be többek között Jonathan Davidet és Filip Koszticsot, még csak szépíteni sem tudott csapata.

A torinóiak ezzel a nullázással nagy esélyt adtak a Romának a Bajnokok Ligája-indulásért zajló harcban, ha pedig a fővárosiak nem élnek ezzel, akkor a comóiak is célba vehetik a legrangosabb európai kupasorozatban való szereplést.

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale25201460–21+39 61 
2. Milan25159141–19+22 54 
3. Napoli25155538–25+13 50 
4. Roma25152831–16+15 47 
5. Juventus26137643–25+18 46 
6. Como26129541–19+22 45 
7. Atalanta25119534–21+13 42 
8. Sassuolo261051132–35–3 35 
9. Bologna25961034–32+2 33 
10. Lazio2589826–25+1 33 
11. Udinese25951128–38–10 32 
12. Parma25781018–31–13 29 
13. Cagliari25771128–35–7 28 
14. Torino25761225–44–19 27 
15. Genoa25591129–37–8 24 
16. Cremonese25591121–33–12 24 
17. Lecce25661317–31–14 24 
18. Fiorentina25491229–39–10 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona26291519–46–27 15 

 

 

