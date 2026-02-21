A Como megcélozza a BL-indulást? Idegenben is legyőzte a Juventust

Azt nem lehet mondani, hogy az első félidőben sokkal jobban játszott volna a Como a Juventusnál, de a vezetést megszerezte Cesc Fabregas csapata a koszovói válogatott jobbhátvédnek, Mergim Vojvodának köszönhetően.

A fordulást követően a vendégeknek kifejezetten jól állt, hogy a különleges mezben játszó hazaiak többet kockáztattak, Maxence Caqueret ezt meg is büntette a 61. percben. Luciano Spalletti ezután hiába cserélte be többek között Jonathan Davidet és Filip Koszticsot, még csak szépíteni sem tudott csapata.

A torinóiak ezzel a nullázással nagy esélyt adtak a Romának a Bajnokok Ligája-indulásért zajló harcban, ha pedig a fővárosiak nem élnek ezzel, akkor a comóiak is célba vehetik a legrangosabb európai kupasorozatban való szereplést.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)

18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)

20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Napoli

18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)

20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)

Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)