A Como megcélozza a BL-indulást? Idegenben is legyőzte a Juventust
Azt nem lehet mondani, hogy az első félidőben sokkal jobban játszott volna a Como a Juventusnál, de a vezetést megszerezte Cesc Fabregas csapata a koszovói válogatott jobbhátvédnek, Mergim Vojvodának köszönhetően.
A fordulást követően a vendégeknek kifejezetten jól állt, hogy a különleges mezben játszó hazaiak többet kockáztattak, Maxence Caqueret ezt meg is büntette a 61. percben. Luciano Spalletti ezután hiába cserélte be többek között Jonathan Davidet és Filip Koszticsot, még csak szépíteni sem tudott csapata.
A torinóiak ezzel a nullázással nagy esélyt adtak a Romának a Bajnokok Ligája-indulásért zajló harcban, ha pedig a fővárosiak nem élnek ezzel, akkor a comóiak is célba vehetik a legrangosabb európai kupasorozatban való szereplést.
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|25
|20
|1
|4
|60–21
|+39
|61
|2. Milan
|25
|15
|9
|1
|41–19
|+22
|54
|3. Napoli
|25
|15
|5
|5
|38–25
|+13
|50
|4. Roma
|25
|15
|2
|8
|31–16
|+15
|47
|5. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|6. Como
|26
|12
|9
|5
|41–19
|+22
|45
|7. Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34–21
|+13
|42
|8. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|9. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|10. Lazio
|25
|8
|9
|8
|26–25
|+1
|33
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Parma
|25
|7
|8
|10
|18–31
|–13
|29
|13. Cagliari
|25
|7
|7
|11
|28–35
|–7
|28
|14. Torino
|25
|7
|6
|12
|25–44
|–19
|27
|15. Genoa
|25
|5
|9
|11
|29–37
|–8
|24
|16. Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21–33
|–12
|24
|17. Lecce
|25
|6
|6
|13
|17–31
|–14
|24
|18. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15