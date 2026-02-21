Nem lesz teljes magyar ág a final fourig vezető úton, akár két csapatunk is eljuthat a négybe

A Ferencváros számára a dániai meccsén kívül a CSM Bucuresti és az Ikast összecsapása volt fontos, hiszen a legjobb nyolcba kerüléshez egyrészt nyernie kellett Dániában, másrészt ez csak akkor ért volna valamit, ha a románok nem bírnak a már biztos rájátszásba kerülő dánokkal.

Nos, az Ikast 3–2-re vezetett a mérkőzés elején, utána azonban a CSM sebességet váltott, és egyszer sem engedte ki a kezéből az előnyt. A dánok az első játékrészben csak hét gólig jutottak, és bár a második félidőben tartották a lépést a hazaiakkal, végül nyolcgólos vereséget szenvedtek. Valerija Maszlova hét gólt szerzett a román csapatban.

A Brest magabiztos győzelemmel szerezte meg a csoportelsőséget, a franciák végig vezetve nyertek a Krim Mercator otthonában. A vendégeknél Ana Gros 11 próbálkozásából hét sikeres volt, de a mezőny legeredményesebb játékosát így is a szlovénok adták Tamara Mavsar révén. Gros egyébként ötödik játékosként érte el az 1000 gólt a Bajnokok Ligájában.

A csoportban eddig csak egy pontot szerző Sola megszerezte első győzelmét, a szorosabb első félidő után állva hagyta a Podravkát, és kilencgólos sikert ünnepelhetett. A norvégok azonban így sem jutottak tovább, míg a Podravka a playoffban folytathatja.

A folytatásban a negyeddöntőbe jutásért az Odense a Debrecennel játszik, az Ikast a besztercei Gloriával, a Ferencváros pedig a Dortmunddal vagy a Storhammarral csap össze, míg a Podravka ellenfele az Esbjerg lesz.

A következő körben az A-csoportban az első helyezett, amely a Metz vagy a Győr lesz, találkozik a Debrecen párharcának győztesével. Aki második helyezett lesz, az pedig a Ferencváros ellenfele lehet, már ha Klujberék sikerrel veszik az azt megelőző akadályt. A Brest az Ikast–Gloria párharc győztesével csap össze, a CSM-re pedig a Podravka vagy az Esbjerg vár.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. FORDULÓ

B-CSOPORT

Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 28–30 (15–17)

CSM Bucuresti (román)–Ikast Handbold (dán) 33–24 (15–7)

Ld: Maszlova 7, Omoregie 5, A. M. Hansen 4, ill. Scaglione 7, Skogrand, Hougaard 4-4

Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia) 25–37 (10–18)

Ld: Mavsar 8, A. Abina, Kogovsek, E. Abina 3-3, ill. Gros 7, Vahirjeva, Foppa 4-4

HB Sola (norvég)–HC Podravka (horvát) 33–24 (17–12)

Ld: Brandbu Andersen 6, Grönstad, Bak 5-5, ill. Vukovic 5, Pletikovics, Senvald, Simara 4-4