Nem lesz teljes magyar ág a final fourig vezető úton, akár két csapatunk is eljuthat a négybe

2026.02.21. 19:44
A CSM Bucuresti magabiztos hazai győzelmet aratott (Fotó: Facebook, CSM Bucuresti)
Az utolsó fordulót játszották a női kézilabda Bajnokok Ligájában, amelyben a Brest megnyerte a B-csoportot, és az Ikastot legyőző CSM Bucuresti került be még a nyolc közé.

A Ferencváros számára a dániai meccsén kívül a CSM Bucuresti és az Ikast összecsapása volt fontos, hiszen a legjobb nyolcba kerüléshez egyrészt nyernie kellett Dániában, másrészt ez csak akkor ért volna valamit, ha a románok nem bírnak a már biztos rájátszásba kerülő dánokkal.

Nos, az Ikast 3–2-re vezetett a mérkőzés elején, utána azonban a CSM sebességet váltott, és egyszer sem engedte ki a kezéből az előnyt. A dánok az első játékrészben csak hét gólig jutottak, és bár a második félidőben tartották a lépést a hazaiakkal, végül nyolcgólos vereséget szenvedtek. Valerija Maszlova hét gólt szerzett a román csapatban.

A Brest magabiztos győzelemmel szerezte meg a csoportelsőséget, a franciák végig vezetve nyertek a Krim Mercator otthonában. A vendégeknél Ana Gros 11 próbálkozásából hét sikeres volt, de a mezőny legeredményesebb játékosát így is a szlovénok adták Tamara Mavsar révén. Gros egyébként ötödik játékosként érte el az 1000 gólt a Bajnokok Ligájában.

A csoportban eddig csak egy pontot szerző Sola megszerezte első győzelmét, a szorosabb első félidő után állva hagyta a Podravkát, és kilencgólos sikert ünnepelhetett. A norvégok azonban így sem jutottak tovább, míg a Podravka a playoffban folytathatja.

A folytatásban a negyeddöntőbe jutásért az Odense a Debrecennel játszik, az Ikast a besztercei Gloriával, a Ferencváros pedig a Dortmunddal vagy a Storhammarral csap össze, míg a Podravka ellenfele az Esbjerg lesz.

A következő körben az A-csoportban az első helyezett, amely a Metz vagy a Győr lesz, találkozik a Debrecen párharcának győztesével. Aki második helyezett lesz, az pedig a Ferencváros ellenfele lehet, már ha Klujberék sikerrel veszik az azt megelőző akadályt. A Brest az Ikast–Gloria párharc győztesével csap össze, a CSM-re pedig a Podravka vagy az Esbjerg vár.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
B-CSOPORT
Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 28–30 (15–17)
CSM Bucuresti (román)–Ikast Handbold (dán) 33–24 (15–7)
Ld: Maszlova 7, Omoregie 5, A. M. Hansen 4, ill. Scaglione 7, Skogrand, Hougaard 4-4
Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia) 25–37 (10–18)
Ld: Mavsar 8, A. Abina, Kogovsek, E. Abina 3-3, ill. Gros 7, Vahirjeva, Foppa 4-4
HB Sola (norvég)–HC Podravka (horvát) 33–24 (17–12)
Ld: Brandbu Andersen 6, Grönstad, Bak 5-5, ill. Vukovic 5, Pletikovics, Senvald, Simara 4-4

    
A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
1. Brest14113476–414+6222
2. CSM Bucuresti14104452–402+5020
3. FTC14104428–399+2920
4. Odense14914467–421+4619
5. Ikast1486425–416+916
6. Podravka143110383–445–627
7. Ljubljana142111360–424–645
8. Sola141112365–435–703

 

 

