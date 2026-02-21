Nem lesz teljes magyar ág a final fourig vezető úton, akár két csapatunk is eljuthat a négybe
A Ferencváros számára a dániai meccsén kívül a CSM Bucuresti és az Ikast összecsapása volt fontos, hiszen a legjobb nyolcba kerüléshez egyrészt nyernie kellett Dániában, másrészt ez csak akkor ért volna valamit, ha a románok nem bírnak a már biztos rájátszásba kerülő dánokkal.
Nos, az Ikast 3–2-re vezetett a mérkőzés elején, utána azonban a CSM sebességet váltott, és egyszer sem engedte ki a kezéből az előnyt. A dánok az első játékrészben csak hét gólig jutottak, és bár a második félidőben tartották a lépést a hazaiakkal, végül nyolcgólos vereséget szenvedtek. Valerija Maszlova hét gólt szerzett a román csapatban.
A Brest magabiztos győzelemmel szerezte meg a csoportelsőséget, a franciák végig vezetve nyertek a Krim Mercator otthonában. A vendégeknél Ana Gros 11 próbálkozásából hét sikeres volt, de a mezőny legeredményesebb játékosát így is a szlovénok adták Tamara Mavsar révén. Gros egyébként ötödik játékosként érte el az 1000 gólt a Bajnokok Ligájában.
A csoportban eddig csak egy pontot szerző Sola megszerezte első győzelmét, a szorosabb első félidő után állva hagyta a Podravkát, és kilencgólos sikert ünnepelhetett. A norvégok azonban így sem jutottak tovább, míg a Podravka a playoffban folytathatja.
A folytatásban a negyeddöntőbe jutásért az Odense a Debrecennel játszik, az Ikast a besztercei Gloriával, a Ferencváros pedig a Dortmunddal vagy a Storhammarral csap össze, míg a Podravka ellenfele az Esbjerg lesz.
A következő körben az A-csoportban az első helyezett, amely a Metz vagy a Győr lesz, találkozik a Debrecen párharcának győztesével. Aki második helyezett lesz, az pedig a Ferencváros ellenfele lehet, már ha Klujberék sikerrel veszik az azt megelőző akadályt. A Brest az Ikast–Gloria párharc győztesével csap össze, a CSM-re pedig a Podravka vagy az Esbjerg vár.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
B-CSOPORT
Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 28–30 (15–17)
CSM Bucuresti (román)–Ikast Handbold (dán) 33–24 (15–7)
Ld: Maszlova 7, Omoregie 5, A. M. Hansen 4, ill. Scaglione 7, Skogrand, Hougaard 4-4
Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia) 25–37 (10–18)
Ld: Mavsar 8, A. Abina, Kogovsek, E. Abina 3-3, ill. Gros 7, Vahirjeva, Foppa 4-4
HB Sola (norvég)–HC Podravka (horvát) 33–24 (17–12)
Ld: Brandbu Andersen 6, Grönstad, Bak 5-5, ill. Vukovic 5, Pletikovics, Senvald, Simara 4-4
|A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Brest
|14
|11
|–
|3
|476–414
|+62
|22
|2. CSM Bucuresti
|14
|10
|–
|4
|452–402
|+50
|20
|3. FTC
|14
|10
|–
|4
|428–399
|+29
|20
|4. Odense
|14
|9
|1
|4
|467–421
|+46
|19
|5. Ikast
|14
|8
|–
|6
|425–416
|+9
|16
|6. Podravka
|14
|3
|1
|10
|383–445
|–62
|7
|7. Ljubljana
|14
|2
|1
|11
|360–424
|–64
|5
|8. Sola
|14
|1
|1
|12
|365–435
|–70
|3