A Chelsea-nek gólt lőtt, de a BL negyeddöntőit várhatóan kihagyja a PSG támadója
A francia labdarúgó-élvonalban (Ligue 1) érdekelt Paris Saint-Germain a hivatalos honlapján közölte, hogy Bradley Barcolának erősen megrándult a jobb oldali bokaszalagja.
A Bajnokok Ligája címvédőjének beszámolója szerint a 23 éves támadó a Chelsea elleni keddi BL-meccsen (amelyen gólt is szerzett) sérült meg, s várhatóan többhetes kihagyásra kell számítani vele kapcsolatban. A L'Équipe úgy tudja, hogy Barcola kényszerpihenője egy hónapra is nyúlhat, így a francia válogatott támadó a BL-negyeddöntő mindkét mérkőzését kihagyná.
Bradley Barcola a jelenlegi évadban 38 tétmeccsen 12 gólt és hat gólpasszt jegyzett.
Bajnokok Ligája
21 órája
