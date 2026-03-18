A Chelsea-nek gólt lőtt, de a BL negyeddöntőit várhatóan kihagyja a PSG támadója

A Bajnokok Ligája címvédőjének beszámolója szerint a 23 éves támadó a Chelsea elleni keddi BL-meccsen (amelyen gólt is szerzett) sérült meg, s várhatóan többhetes kihagyásra kell számítani vele kapcsolatban. A L'Équipe úgy tudja, hogy Barcola kényszerpihenője egy hónapra is nyúlhat, így a francia válogatott támadó a BL-negyeddöntő mindkét mérkőzését kihagyná.

Bradley Barcola a jelenlegi évadban 38 tétmeccsen 12 gólt és hat gólpasszt jegyzett.