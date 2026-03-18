Ezüstérmes Alessandro Chiappini csapata a női röpi Challenge-kupában

A magyar női válogatott szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini klubja, a görög Panathinaikosz ezüstérmet nyert a női röplabda Challenge-kupában, miután szerdán hazai pályán 3:0-ra kikapott az olasz Vallefoglia elleni döntő visszavágóján.
Az olasz szakember együttese a múlt heti első, pesarói mérkőzést nagy csatában, 3:2-re veszítette el, így bizakodva várhatta az athéni visszavágót. A második összecsapás azonban nem a hazaiak szája íze szerint alakult: az első szettet simán nyerte a Vallefoglia, amely a második játszmában nyolcpontos hátrányból tudott fordítani. Ez megtörte a Panathinaikoszt, amely így kettős vereséggel veszítette el a finálét.
A története első trófeáját nyerő Vallefoglia a menetelése során a nyolcaddöntőben a Nyíregyházát, az elődöntőben pedig a Kaposvárt búcsúztatta ugyancsak kettős győzelemmel.
Rafael Benítez: Nincsenek Mbappé-szintű csatáraink
Ezek is érdekelhetik