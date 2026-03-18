Pődör Rebeka 13 gólja is kevés volt az Esztergom ellen

Pődör Rebeka nagyszerűen játszott a Szombathelyben, ám hiába dobott 13 gólt, csapatának nem volt igazán esélye hazai pályán sem az Esztergom ellen. A vendégeknél többen kézilabdáztak jól, Faragó Lea kilenc, Kovács Anett hét gólt dobott. A kapuban Bukovszky Anna 14 lövést fogott meg a negyvenből (35 százalék).

Szoros meccset játszott a Mosonmagyaróvár és a Vasas, és a végén nem is tudta megnyerni a meccset egyik csapat sem. A második félidőben mindössze 19 gólt láthatott a közönség, a vége 25–25 lett. Az óváriaknál Kukely Anna öt, a fővárosiaknál Román Dorina és Nagy Dóra ugyancsak öt gólt szerzett.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 18. FORDULÓ

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC 25–25 (15–14)

Szombathelyi KKA–Mol Esztergom 28–34 (15–17)

19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)