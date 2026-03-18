Pődör Rebeka 13 gólja is kevés volt az Esztergom ellen

R. P.R. P.
2026.03.18. 19:44
null
A női kézilabda NB I 18. fordulójában az Esztergom hat góllal legyőzte a Szombathelyi KKA-t, míg a Mosonmagyaróvár és a Vasas nem birt egymással.

 

Pődör Rebeka nagyszerűen játszott a Szombathelyben, ám hiába dobott 13 gólt, csapatának nem volt igazán esélye hazai pályán sem az Esztergom ellen. A vendégeknél többen kézilabdáztak jól, Faragó Lea kilenc, Kovács Anett hét gólt dobott. A kapuban Bukovszky Anna 14 lövést fogott meg a negyvenből (35 százalék).

Szoros meccset játszott a Mosonmagyaróvár és a Vasas, és a végén nem is tudta megnyerni a meccset egyik csapat sem. A második félidőben mindössze 19 gólt láthatott a közönség, a vége 25–25 lett. Az óváriaknál Kukely Anna öt, a fővárosiaknál Román Dorina és Nagy Dóra ugyancsak öt gólt szerzett. 

KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC 25–25 (15–14)
Szombathelyi KKA–Mol Esztergom 28–34 (15–17)

Később
19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr1818677–405+272 36 
2. FTC17161588–410+178 32 
3. Debrecen18162597–426+171 32 
4. Esztergom181224586–469+117 26 
5. Székesfehérvár171016462–430+32 21 
6. Vác171016497–470+27 21 
7. Vasas196310519–553–34 15 
8. Mosonmagyaróvár186210464–494–30 14 
9. Szombathely186210499–586–87 14 
10. Kisvárda17611436–497–61 12 
11. Budaörs184311471–536–65 11 
12. NEKA17413427–533–106 
13. Kozármisleny17116383–565–182 
14. Dunaújváros17215378–610–232 

 

 

