Pődör Rebeka 13 gólja is kevés volt az Esztergom ellen
Pődör Rebeka nagyszerűen játszott a Szombathelyben, ám hiába dobott 13 gólt, csapatának nem volt igazán esélye hazai pályán sem az Esztergom ellen. A vendégeknél többen kézilabdáztak jól, Faragó Lea kilenc, Kovács Anett hét gólt dobott. A kapuban Bukovszky Anna 14 lövést fogott meg a negyvenből (35 százalék).
Szoros meccset játszott a Mosonmagyaróvár és a Vasas, és a végén nem is tudta megnyerni a meccset egyik csapat sem. A második félidőben mindössze 19 gólt láthatott a közönség, a vége 25–25 lett. Az óváriaknál Kukely Anna öt, a fővárosiaknál Román Dorina és Nagy Dóra ugyancsak öt gólt szerzett.
KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC 25–25 (15–14)
Szombathelyi KKA–Mol Esztergom 28–34 (15–17)
Később
19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|18
|18
|–
|–
|677–405
|+272
|36
|2. FTC
|17
|16
|–
|1
|588–410
|+178
|32
|3. Debrecen
|18
|16
|–
|2
|597–426
|+171
|32
|4. Esztergom
|18
|12
|2
|4
|586–469
|+117
|26
|5. Székesfehérvár
|17
|10
|1
|6
|462–430
|+32
|21
|6. Vác
|17
|10
|1
|6
|497–470
|+27
|21
|7. Vasas
|19
|6
|3
|10
|519–553
|–34
|15
|8. Mosonmagyaróvár
|18
|6
|2
|10
|464–494
|–30
|14
|9. Szombathely
|18
|6
|2
|10
|499–586
|–87
|14
|10. Kisvárda
|17
|6
|–
|11
|436–497
|–61
|12
|11. Budaörs
|18
|4
|3
|11
|471–536
|–65
|11
|12. NEKA
|17
|4
|–
|13
|427–533
|–106
|8
|13. Kozármisleny
|17
|1
|–
|16
|383–565
|–182
|2
|14. Dunaújváros
|17
|–
|2
|15
|378–610
|–232
|2