Férfi vízilabda Eurokupa: hatgólos előnnyel utazik Nagyváradra a BVSC

2026.03.18. 19:28
BVSC-Manna ABC CSM Oradea férfi vízilabda Eurokupa
A BVSC házigazdaként 14–8-ra nyert a román CSM Oradea ellen a férfi vízilabda Eurokupa negyeddöntőjének szerdai, első mérkőzésén.

A vendégek az első negyedben háromszor is vezettek, utána viszont már nem tudtak előnybe kerülni, pedig kapusuk két büntetőt is kivédett.

A magyar csapatban Csacsovszky Erik és Ekler Bálint, a túloldalon Filip Gardasevic szerzett három gólt.

A párharc visszavágóját jövő szombaton rendezik Nagyváradon.

VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
BVSC-Manna ABC–CSM Oradea (román) 14–8 (2–3, 5–1, 1–1, 6–3)
Jegyzőkönyv hamarosan...

 

Legfrissebb hírek

A Padovával játszik a BVSC a női vízilabda Eurokupa negyeddöntőjében

Vízilabda
2026.03.02. 16:50

Férfi vízilabda Eurokupa: Vasas–BVSC párharc a nyolcaddöntőben

Vízilabda
2026.02.16. 11:09

Varga Dániel: Bravúr a Panathinaikosz elleni pontszerzés

Vízilabda
2025.12.05. 09:20

Férfi vízi Eurokupa: szolnoki bravúr, zuglói pontszerzés

Vízilabda
2025.12.04. 22:32

Szédületes szétlövésben győzte le görög riválisát a BVSC; a Szolnok is nyert a vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2025.11.20. 21:38

A Szolnok kikapott hazai környezetben a Barcelonától, a BVSC győzött Montenegróban a férfi vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2025.11.13. 19:18

A BVSC-t is legyőzte, hibátlan maradt az FTC a női vízi ob I-ben

Vízilabda
2025.11.05. 21:15

Varga Dániel: Nagy lépést tettünk előre, de dolgozunk tovább, hogy a későbbiekben ne veszítsünk két pontot

Vízilabda
2025.10.18. 21:21
Ezek is érdekelhetik