Férfi vízilabda Eurokupa: hatgólos előnnyel utazik Nagyváradra a BVSC

A BVSC házigazdaként 14–8-ra nyert a román CSM Oradea ellen a férfi vízilabda Eurokupa negyeddöntőjének szerdai, első mérkőzésén.
A vendégek az első negyedben háromszor is vezettek, utána viszont már nem tudtak előnybe kerülni, pedig kapusuk két büntetőt is kivédett.
A magyar csapatban Csacsovszky Erik és Ekler Bálint, a túloldalon Filip Gardasevic szerzett három gólt.
A párharc visszavágóját jövő szombaton rendezik Nagyváradon.
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
BVSC-Manna ABC–CSM Oradea (román) 14–8 (2–3, 5–1, 1–1, 6–3)
Jegyzőkönyv hamarosan...
