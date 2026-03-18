Férfi vízilabda Eurokupa: hatgólos előnnyel utazik Nagyváradra a BVSC

A vendégek az első negyedben háromszor is vezettek, utána viszont már nem tudtak előnybe kerülni, pedig kapusuk két büntetőt is kivédett.

A magyar csapatban Csacsovszky Erik és Ekler Bálint, a túloldalon Filip Gardasevic szerzett három gólt.

A párharc visszavágóját jövő szombaton rendezik Nagyváradon.

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

BVSC-Manna ABC–CSM Oradea (román) 14–8 (2–3, 5–1, 1–1, 6–3)

Jegyzőkönyv hamarosan...