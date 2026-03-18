Szoboszlai Dominik góljával Liverpool–Galatasaray 1–0 (összesítésben: 1–1) – ÉLŐ!

Történelem, mindhárom magyar kezd a Liverpool–Galatasaray BL-visszavágón

R. P.
2026.03.18. 19:56
Fotó: Getty Images/NS-montázs
Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland Bajnokok Ligája Kerkez Milos
Este, 21 órakor kezdődik a Liverpool–Galatasaray visszavágó a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A két szakvezető kihirdette a kezdőcsapatokat, az angoloknál Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, a törököknél Sallai Roland is a kezdő tizenegyben kap lehetőséget. Korábban még sohasem fordult elő, hogy három magyar is egyszerre lépjen pályára a BL kieséses szakaszában ugyanazon a mérkőzésen.

 

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) – 21.00, élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield. V: Szymon Marciniak (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Szalah – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
A kispad: Mamardasvili (k), Woodman (k), Gomez, Chiesa, C. Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha
GALATASARAY: Cakir – Boey, Singo, Bardakci, Jakobs – Torreira, M. Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
A kispad: Güvenc (k), Sen (k), Icardi, L. Sané, Akgün, Elmali, Gündogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Gürpüz, Lang

Az első mérkőzés eredménye: 0–1

 

Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland Bajnokok Ligája Kerkez Milos
Szoboszlai Dominik szerzett vezetést a Liverpoolnak – ÉLŐ

Bajnokok Ligája
8 perce

Az Anfield varázsában is bízhatnak a liverpooliak a Galatasaray ellen

Bajnokok Ligája
12 órája

A számok is mutatják: a nagyobb liverpooli nyomáshoz Szoboszlai egyedül kevés

Bajnokok Ligája
Tegnap, 12:20

Bernardo Silva: Hiszünk magunkban, muszáj kockáztatnunk

Bajnokok Ligája
Tegnap, 12:02

Alisson visszatért a Liverpoolba, hosszabbított és a BL-re összpontosít

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:41

Tizenegyből négy – Szoboszlai Dominik idénybeli kapura lőtt szabadrúgásai videón

Angol labdarúgás
2026.03.16. 17:08

Rio Ngumoha; Fiatalság, elszántság – Több mint ígéret

Képes Sport
2026.03.16. 16:43

Liverpooli lábnyomok: itt az ideje Arne Slot távozásának?

Légiósok
2026.03.16. 13:41
Ezek is érdekelhetik