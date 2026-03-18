Történelem, mindhárom magyar kezd a Liverpool–Galatasaray BL-visszavágón

Este, 21 órakor kezdődik a Liverpool–Galatasaray visszavágó a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A két szakvezető kihirdette a kezdőcsapatokat, az angoloknál Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, a törököknél Sallai Roland is a kezdő tizenegyben kap lehetőséget. Korábban még sohasem fordult elő, hogy három magyar is egyszerre lépjen pályára a BL kieséses szakaszában ugyanazon a mérkőzésen.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) – 21.00, élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield. V: Szymon Marciniak (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Szalah – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

A kispad: Mamardasvili (k), Woodman (k), Gomez, Chiesa, C. Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha

GALATASARAY: Cakir – Boey, Singo, Bardakci, Jakobs – Torreira, M. Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

A kispad: Güvenc (k), Sen (k), Icardi, L. Sané, Akgün, Elmali, Gündogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Gürpüz, Lang Az első mérkőzés eredménye: 0–1