Téli érkezők dönthetik el az üldözők csatáját a Serie A-ban
A listavezető Inter péntek este 0–2-ről fordítva 6–2-re legyőzte a Pisát, így páholyból nézheti, hogy vasárnap négy üldözője közül melyik veszít pontokat. Még az is lehet, hogy mindegyik. Merthogy a szombati játéknap előtt a tabellán második helyen álló Milan a negyedik AS Roma vendége lesz, az ötödik Juventus pedig a harmadik Napolit fogadja.
A négy csapat közül a legpihentebb egyértelműen a Milan, a másik három európai kupacsatát vívott a héten – és vív a jövő héten is. Az AS Roma és a Milan is új középcsatárral várja a rangadót, hazai oldalon várhatóan a tavaszra kölcsönvett Donyell Malen, a vendégeknél Niclas Füllkrug feladata lesz a támadások befejezése. A milánói La Gazzetta dello Sport a téma kapcsán a Roma korábbi világbajnok német csatárát, Rudi Völlert szólaltatta meg.
„Örülök Fülle – a válogatottban csak így hívjuk – jó formájának – beszélt először honfitársáról az 1990-es világbajnok Völler, aki jelenleg a német válogatott menedzsere. – A múlt heti remek játéka feledteti azokat a nehézségeket, amelyekkel szembesült a West Hamnél töltött ideje alatt. Olaszországban már mindenki láthatta, hogy jó a levegőben, a fizikumát arra használja, hogy »uralkodjon« a védők felett. De Niclasnak van egy másik tulajdonsága is, nevezetesen az önzetlenség, ami egy csatárnál nem gyakori. Emlékszem, amikor a Werder Bremenben játszott, mindig keményen dolgozott a körülötte lévőkért, a támadósor összes tagjáért. Amikor mindenki azt hitte, hogy lőni fog, lepasszolta a labdát a csapattársának. Sok hasonló mozdulatára emlékszem a válogatottban is. Malen is nagyon jó játékos, már a Borussia Dortmundban is figyeltem. Talán inkább szélső, mint középcsatár, de elöl bárhol jól teljesíthet. Gyors, jól cselez és képes gólokat szerezni. A Roma jó döntést hozott, amikor átigazolta. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vasárnap hogyan játszanak, jó teljesítményre számítok mindkettőjüktől. Két nagyszerű edző irányítja a csapatokat, akik az évek során nyomot hagytak az olasz futballban, még ha különböző rendszerekkel is. Nagyszerű taktikai csatára számítok.”
A Juventus–Napoli meccsen pedig az a két edző kerül szembe egymással, aki a két legutóbbi scudettóját nyerte meg a Napolinak. A 2023-ban a nápolyiakat bajnoki címre vezető Luciano Spalletti most a Juvét irányítja, és a feszültséget jól jellemzi, hogy miután a Juventusszal játékosként és edzőként is többszörös bajnok, a most a Napolit irányító Antonio Conte példátlan módon lemondta a mérkőzés előtti pénteki sajtótájékoztatót, a Juventus úgy döntött, Spalletti sem áll a média rendelkezésére.
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ, vasárnap játsszák
12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)
Szombaton játszották
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
22
17
1
4
50–19
+31
52
|2. Milan
21
13
7
1
34–16
+18
46
|3. Napoli
21
13
4
4
31–17
+14
43
|4. Roma
21
14
–
7
26–12
+14
42
|5. Como
22
11
7
4
37–16
+21
40
|6. Juventus
21
11
6
4
32–17
+15
39
|7. Atalanta
21
8
8
5
26–20
+6
32
|8. Bologna
21
8
6
7
30–24
+6
30
|9. Lazio
22
7
8
7
21–19
+2
29
|10. Udinese
21
7
5
9
22–33
–11
26
|11. Cagliari
22
6
7
9
24–31
–7
25
|12. Sassuolo
21
6
5
10
23–28
–5
23
|13. Cremonese
21
5
8
8
20–28
–8
23
|14. Parma
21
5
8
8
14–22
–8
23
|15. Torino
22
6
5
11
21–40
–19
23
|16. Genoa
21
4
8
9
22–29
–7
20
|17. Lecce
22
4
6
12
13–29
–16
18
|18. Fiorentina
22
3
8
11
24–34
–10
17
|19. Verona
21
2
8
11
17–34
–17
14
|20. Pisa
22
1
11
10
18–37
–19
14