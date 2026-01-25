Téli érkezők dönthetik el az üldözők csatáját a Serie A-ban

A listavezető Inter péntek este 0–2-ről fordítva 6–2-re legyőzte a Pisát, így páholyból nézheti, hogy vasárnap négy üldözője közül melyik veszít pontokat. Még az is lehet, hogy mindegyik. Merthogy a szombati játéknap előtt a tabellán második helyen álló Milan a negyedik AS Roma vendége lesz, az ötödik Juventus pedig a harmadik Napolit fogadja.

A négy csapat közül a legpihentebb egyértelműen a Milan, a másik három európai kupacsatát vívott a héten – és vív a jövő héten is. Az AS Roma és a Milan is új középcsatárral várja a rangadót, hazai oldalon várhatóan a tavaszra kölcsönvett Donyell Malen, a vendégeknél Niclas Füllkrug feladata lesz a támadások befejezése. A milánói La Gazzetta dello Sport a téma kapcsán a Roma korábbi világbajnok német csatárát, Rudi Völlert szólaltatta meg.

„Örülök Fülle – a válogatottban csak így hívjuk – jó formájának – beszélt először honfitársáról az 1990-es világbajnok Völler, aki jelenleg a német válogatott menedzsere. – A múlt heti remek játéka feledteti azokat a nehézségeket, amelyekkel szembesült a West Hamnél töltött ideje alatt. Olaszországban már mindenki láthatta, hogy jó a levegőben, a fizikumát arra használja, hogy »uralkodjon« a védők felett. De Niclasnak van egy másik tulajdonsága is, nevezetesen az önzetlenség, ami egy csatárnál nem gyakori. Emlékszem, amikor a Werder Bremenben játszott, mindig keményen dolgozott a körülötte lévőkért, a támadósor összes tagjáért. Amikor mindenki azt hitte, hogy lőni fog, lepasszolta a labdát a csapattársának. Sok hasonló mozdulatára emlékszem a válogatottban is. Malen is nagyon jó játékos, már a Borussia Dortmundban is figyeltem. Talán inkább szélső, mint középcsatár, de elöl bárhol jól teljesíthet. Gyors, jól cselez és képes gólokat szerezni. A Roma jó döntést hozott, amikor átigazolta. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vasárnap hogyan játszanak, jó teljesítményre számítok mindkettőjüktől. Két nagyszerű edző irányítja a csapatokat, akik az évek során nyomot hagytak az olasz futballban, még ha különböző rendszerekkel is. Nagyszerű taktikai csatára számítok.”

A Juventus–Napoli meccsen pedig az a két edző kerül szembe egymással, aki a két legutóbbi scudettóját nyerte meg a Napolinak. A 2023-ban a nápolyiakat bajnoki címre vezető Luciano Spalletti most a Juvét irányítja, és a feszültséget jól jellemzi, hogy miután a Juventusszal játékosként és edzőként is többszörös bajnok, a most a Napolit irányító Antonio Conte példátlan módon lemondta a mérkőzés előtti pénteki sajtótájékoztatót, a Juventus úgy döntött, Spalletti sem áll a média rendelkezésére.

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ, vasárnap játsszák

12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Parma

15.00: Genoa–Bologna

18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

Szombaton játszották

Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)

Lecce–Lazio 0–0

Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)