Osztrák hokiliga: a héten nem lép jégre a Fehérvár a Klagenfurt ellen

A liga honlapján megjelent közlemény szerint a liga mindenek előtt Jordan Murray mellett áll, és teljes támogatásáról biztosítja a játékost. Ezzel együtt azt is bejelentette a ICEHL, hogy a párharc erre a hétre, csütörtökre és szombatra tervezett mérkőzéseit nem rendezik meg.

„Az ICE Hockey League megerősíti, hogy a március 12-re, csütörtökre Székesfehérvárra, valamint a március 14-re, szombatra Klagenfurtba tervezett mérkőzések nem az eredeti menetrend szerint kerülnek megrendezésre. A rájátszás lebonyolításának ideiglenes módosításaként a liga azt tervezi, hogy az EC-KAC és a Hydro Fehérvár AV19 közötti negyeddöntős párharcot a korábbi négy nyert mérkőzésig tartó rendszerről egy rövidített formátumra változtatja.

A jelenlegi tervek szerint a párharc első mérkőzésére március 16-án, hétfőn Klagenfurtban kerülhet sor. A pontos menetrendről a liga további tájékoztatást ad, amint a részletek véglegessé válnak. A liga hangsúlyozza, hogy a jelenlegi terv folyamatos felülvizsgálat alatt áll, és a helyzet további alakulásától függően, a két klubbal szoros egyeztetésben még módosulhat.

A ICEHL ezúton is őszinte köszönetét és elismerését fejezi ki az EC KAC csapatorvosának és egészségügyi stábjának, az aréna egészségügyi személyzetének, valamint a mentőszolgálat munkatársainak. Gyors, professzionális és higgadt fellépésük kulcsfontosságú volt, és példaértékű elkötelezettséget, valamint felelősségvállalást mutat a játékosok biztonsága érdekében.

Bár a bajnokság és a rájátszás lebonyolítása kiemelt jelentőségű, a játékosok, a stábtagok és családjaik egészsége és jólléte minden esetben elsőbbséget élvez” – áll a liga közleményében.

A Fehérvár AV19 honlapján tájékoztatja a csapat szurkolóit, hogy a két hazai, a félbeszakadt keddi, illetve a csütörtöki mérkőzésekre már megváltott jegyek automatikusan érvényesek lesznek a klub még meghatározandó hazai mérkőzésere.