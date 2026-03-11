Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Golovin Vlagyimir: Megkérdeztem Klujbert, mi nem mehet így tovább

T. Z.T. Z.
2026.03.11. 13:42
Golovin Vlagyimir (Fotó: Szabó Miklós)
Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a szövetség honlapján vezetett blogjában értékelte a dánok elleni Eurokupa-mérkőzéseket, valamint azok utórezgéseiről is szót ejtett.

Mint beszámoltunk róla, Klujber Katrin a dánoktól elszenvedett idegenbeli vereséget követően arról beszélt, hogy szerinte jelenleg nincs meg a megfelelő csapatszellem, amit az egymás közötti kommunikáció helyreállításával lehet és kell is orvosolni. Mint kijelentette: a játékosok tudják, mi a probléma, de eddig még nem sikerült megbeszélniük, szavai szerint azonban „az biztos, hogy ez így nem mehet tovább”.

Kézilabda
2026.03.08. 19:13

Klujber Katrin: Ez nem mehet így tovább!

A Ferencváros jobbátlövője szerint a csapatjáték hiánya okozta a dánok elleni vereségeket.

Glovin Vlagyimir legújabb blogbejegyzésében reagált a Ferencváros játékosának szavaira: „A teljes szövegében megvolt a helye, de onnan kiemelve tényleg elég súlyosan hatott, hogy ez így biztos nem mehet tovább. Megkérdeztem tőle, mi nem mehet így tovább, van-e bármi a csapat körül, a játékosok között, amit én nem látok, nem tudok, de komoly probléma. Azt mondta, nincs, nem ilyesmire célzott, egyébként a nyilatkozatában ki is fejtette, az nem mehet, hogy egymásra dobálják a felelősséget. Még hozzátette, volt egy magánjellegű problémája, de ezt tudtuk, betegséggel küzdött” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

„A fő gond persze nem az, mit mondtunk, hanem az, ahogy kézilabdáztunk – fejtette ki Golovin. – Például, hogy néhányszor úgy dobtuk ki a labdát taccsra, mintha először játszottak volna együtt azok is, akik korábban már kifejezetten jól érezték, mikor, milyen tempóban indul a másik. Erre a sok újonc sem magyarázat. Vissza kell találnunk arra az útra, amelyen már jártunk, és vissza is fogunk.”

A dánok elleni két Eurokupa-mérkőzés tanulságairól Golovin bejegyzésében így fogalmazott: „Amit már tudtunk, azt nem felejthettük el, nem jött el a világvége, az Eurokupa két, hátralévő mérkőzését áprilisban, a törökök ellen idegenben és a csehek ellen itthon meg kell nyernünk, meg is fogjuk, ezzel pedig bejutunk majd a szeptemberi négyes döntőbe. Talán mindenki tudja, ezt a sorozatot az Eb-selejtezők helyett írták ki a nyolc résztvevőnek, mert az év végi Európa-bajnokságon ott leszünk. Persze senki sem mondta, hogy ezeket a mérkőzéseket nem kell komolyan venni, hogy ne kellene, amikor egy éven át ezek a tulajdonképpeni tétmeccseink, de talán érződött, hogy ezek nem élet-halál mérkőzések, az Eb-n biztos a helyünk. Abban is lehet valami, hogy én mint szövetségi kapitány tavaly december közepe óta vártam, hogy együtt legyen a válogatott, nekem a vb óta ezek voltak az első mérkőzéseim, a kerettagok viszont két hónap nagyon kemény klubidőszak után érkeztek meg az összetartásra.”

„Mindkét mérkőzés után elmondtam, nagyon nem tetszett, hogy nem működött a csapatjátékunk, egyénileg próbálkoztunk, amivel megkönnyítettük a dán védelem dolgát. Sok ziccert kihagytunk, az ellenfél kapusa szélről különösen jól védett, és miután az idegenbeli meccs azzal kezdődött, hogy a szélsőink több tiszta helyzetét is fogta, ez sajnos megadta az alaphangot a folytatáshoz. Nekik is, nekünk is” – vélekedett. 

 

Ezek is érdekelhetik