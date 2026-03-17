Oblak nem játszik Budapesten, Újpest- és MTK-játékos a szlovén keretben

Bostjan Cesar szövetségi kapitány kedd délelőtt sajtótájékoztatón ismertette a magyar (március 28.) és a montenegrói (március 31.) nemzeti csapat elleni összecsapásokra összeállított keretét, és ezen jelentette be, hogy az Atlético Madrid kapusára nem számíthat.

„Jan Oblak azért nincs a listán, mert sérüléssel küzd, de beszéltem vele, és azt ígérte, hogy eljön majd az edzőtáborunkba, és néhány napot velünk tölt” – mondta a szakvezető, aki azt is elárulta, hogy az utóbbi időszakban sokat elemezték kollégáival a magyar és a montenegrói válogatott játékát, ahogy saját játékosaikat is figyelték.

Az idén kinevezett, azaz első kapitányi meccsére készülő szakember úgy látja, jelenleg az a legfontosabb feladat, hogy megfelelő mentalitást és hozzáállást érjenek el a futballistáknál, mert a közelmúltban ez nem volt rendben.

„Azt szeretném, ha mindkét találkozóra jól felkészülnénk, ha a játékosok az első perctől koncentráltan futballoznának, és betartanák az előre megbeszélt taktikát” – jegyezte meg a 101-szeres válogatott korábbi kiváló középpályás, akinek keretébe két Magyarországon játszó labdarúgó, Adrian Zeljkovic (MTK Budapest) és Aljosa Matko (Újpest) is bekerült.

A Magyarország–Szlovénia mérkőzést jövő szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.

A SZLOVÉN KERET

Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)

Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), David Brekalo (Orlando), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)

Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)

Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Benjamin Sesko (Manchester United), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)

(MTI)