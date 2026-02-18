„Három lépést léptünk hátra” – Luciano Spalletti a Juventus Galatasaray elleni veresége után
„Nagyszerű mérkőzés volt. Büszke és boldog vagyok, hogy a meccs legjobbjának választottak. Kemény küzdelem volt. Úgy gondolom, nagyon jól játszottunk. Gratulálok minden csapattársamnak. Hálásak vagyunk szurkolóinknak is a fantasztikus támogatásukért. Úgy gondolom, hogy a gólom kulcsfontosságú volt, de az igazán kritikus Davinson Sánchez harmadik találata volt. Azután lendületet kaptunk, és ezzel az energiával egymás után szereztük a gólokat” – nyilatkozta az UEFA-nak Gabriel Sara.
A duplázó Noa Lang így értékelt: „Örülök, hogy két gólt szereztem. Jó csapatmunkát nyújtottunk egy olyan óriás ellen, mint a Juventus. Mentálisan is remek formában vagyunk. Még nem mondhatjuk, hogy eldőlt. Nem jelenthetjük ki, hogy továbbjutottunk a következő körbe. Van még egy mérkőzés Torinóban. Ott is a legjobbunkat kell adnunk.”
„Csodálatos este volt számunkra. A Juventus nagyon nagy klub és kemény ellenfél. Számunkra fontos, hogy minden mérkőzésen ugyanolyan elszántsággal játsszunk és ma este ezt nagyon jól bemutattuk. Képesek vagyunk bármelyik csapattal felvenni a versenyt a Bajnokok Ligájában” – vélekedett Barıs Alper Yılmaz, a Galatasaray csatára.
Okan Buruk, a Galatasaray edzője elégedetten nyilatkozott: „Ez egy felejthetetlen találkozó volt, mind a mi történelmünk, mind a török labdarúgás történelme szempontjából. Az ellenfelünk egy nagyon nagy klub. Nagyon jól küzdöttünk. Gratulálok minden játékosomnak. Köszönetet szeretnék mondani a fantasztikus szurkolóinknak is. Különösen motiváltak vagyunk és jobban is játszunk az európai nagy klubok elleni meccseinken. Azonban el kell mondanom, hogy néhány olyan mérkőzésen is jobban kell teljesítenünk, ahol mi vagyunk az esélyesek. Megvan az erőnk ahhoz, hogy ezt elérjük.”
A félidőben még a Juventus vezetett, végül Sallaiék öt gólt szerezve kerültek közel a nyolcaddöntőhöz
„Nem mondhatom, hogy ma jó mérkőzést játszottunk. Bár a szünetben vezettünk, a második félidő rosszul alakult számunkra. Csalódottak vagyunk. Nem könnyű tíz emberrel futballozni ebben a légkörben. Csapatként jól felkészültünk. A hiányzók és sérültek ellenére mindent megtettünk. A Galatasaray ma este jó focit játszott. A piros lap ellenére sem kellett volna ennyi helyzetet hagynunk. Torinóban is mindent meg fogunk tenni” – értékelt Pierre Kalulu, a Juventus védője.
Luciano Spalletti a Sky Sport Italiának nyilatkozott: „Az első félidőt rosszul zártuk, megpróbáltuk visszanyerni a formánkat és változtattunk néhány dolgon, de nem ment. Ma este nem egy, hanem három lépést tettünk hátra. Nyilvánvaló, hogy Cambiaso kockáztatta a második sárga lapot az első félidő végén, és az ilyen mérkőzéseken, amikor valaki már kapott lapot, bölcsnek láttam változtatni. Az első tizenöt percben azonban még két sárga lapot kaptunk, majd tovább rontottuk a helyzetünket azzal, hogy nem ismertük fel a veszélyt ezekben a helyzetekben.”
„Meggyőződésem, hogy megfelelő játékkal képesek vagyunk csökkenteni a védelem terhein. Barikádokat emelni és kontrákra játszani, nincs olyan játékosunk, aki alkalmas lenne erre a taktikára. Ezért úgy gondolom, hogy a támadás a legjobb védekezés. Ha nem teljesítünk az elvárásainkhoz mérten, akkor mindig fennáll a veszélye, hogy gólt kapunk. Általában azt szeretném, ha a futballistáim megjátszanák a labdát, de ha rendkívüli veszély áll fenn, akkor rúgják el. A lapoktól eltekintve is, ma az egész csapat több szempontból is visszalépett – vélte a Juventus edzője. Spalletti hozzátette: – Természetesen megpróbáljuk megmászni azt a hegyet. Felelősséget kell vállalnunk azért, ami a meccsen történt. Az utóbbi időben néhány dolgot jól csinálunk, de mindig sikerül magunknak is problémákat okozni.”
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
GALATASARAY (török)–JUVENTUS (olasz) 5–2 (1–2)
Isztambul, Rams Park. Vezette: Makkelie (holland)
GALATASARAY: U. Cakir – Sallai, D. Sánchez, Bardakci (Singo, 77.), Jakobs (Elmali, 83.) – Torreira, Gabriel Sara – B. A. Yilmaz (Icardi, 77.), Akgün (Sané, 70.), N. Lang (Boey, 83.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
JUVENTUS: Di Gregorio – Kalulu, Bremer (Gatti, 34.), L. Kelly, A. Cambiaso (Cabal, a szünetben) – K. Thuram (Miretti, 81.), Locatelli, T. Koopmeiners – F. Conceicao (Kosztics, 70.), K. Yildiz (Openda, 81.) – McKennie. Vezetőedző: Luciano Spalletti
Gólszerző: Gabriel Sara (15.), N. Lang (49., 75.), D. Sánchez (60.), Boey (86.), ill. T. Koopmeiners (16., 32.)
Kiállítva: Cabal (67.)