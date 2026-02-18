„Három lépést léptünk hátra” – Luciano Spalletti a Juventus Galatasaray elleni veresége után

„Nagyszerű mérkőzés volt. Büszke és boldog vagyok, hogy a meccs legjobbjának választottak. Kemény küzdelem volt. Úgy gondolom, nagyon jól játszottunk. Gratulálok minden csapattársamnak. Hálásak vagyunk szurkolóinknak is a fantasztikus támogatásukért. Úgy gondolom, hogy a gólom kulcsfontosságú volt, de az igazán kritikus Davinson Sánchez harmadik találata volt. Azután lendületet kaptunk, és ezzel az energiával egymás után szereztük a gólokat” – nyilatkozta az UEFA-nak Gabriel Sara.

A duplázó Noa Lang így értékelt: „Örülök, hogy két gólt szereztem. Jó csapatmunkát nyújtottunk egy olyan óriás ellen, mint a Juventus. Mentálisan is remek formában vagyunk. Még nem mondhatjuk, hogy eldőlt. Nem jelenthetjük ki, hogy továbbjutottunk a következő körbe. Van még egy mérkőzés Torinóban. Ott is a legjobbunkat kell adnunk.”

„Csodálatos este volt számunkra. A Juventus nagyon nagy klub és kemény ellenfél. Számunkra fontos, hogy minden mérkőzésen ugyanolyan elszántsággal játsszunk és ma este ezt nagyon jól bemutattuk. Képesek vagyunk bármelyik csapattal felvenni a versenyt a Bajnokok Ligájában” – vélekedett Barıs Alper Yılmaz, a Galatasaray csatára.

Okan Buruk, a Galatasaray edzője elégedetten nyilatkozott: „Ez egy felejthetetlen találkozó volt, mind a mi történelmünk, mind a török labdarúgás történelme szempontjából. Az ellenfelünk egy nagyon nagy klub. Nagyon jól küzdöttünk. Gratulálok minden játékosomnak. Köszönetet szeretnék mondani a fantasztikus szurkolóinknak is. Különösen motiváltak vagyunk és jobban is játszunk az európai nagy klubok elleni meccseinken. Azonban el kell mondanom, hogy néhány olyan mérkőzésen is jobban kell teljesítenünk, ahol mi vagyunk az esélyesek. Megvan az erőnk ahhoz, hogy ezt elérjük.”