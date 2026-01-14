Esposito volt a hős, az Inter növelte előnyét a Serie A élén

Abban a tudatban lépett pályára Inter a Lecce elleni hazai mérkőzésen, hogy győzelem esetén hatpontos előnyre tehet szert az AC Milan előtt, igaz, a piros-feketék eggyel kevesebb találkozót játszottak városi vetélytársuknál. Ahogyan az várható volt, a fekete-kékek az első perctől a kapujuk elé szorították a púliaiakat, akiknek az első félidőben nem sikerült eltalálniuk a hazaiak kapuját, s a labdát is mindössze 27 százalékban birtokolták. Nem mondható el ugyanakkor, hogy sorjáztak volna a gólhelyzetek Wladimiro Falcone kapuja előtt, sőt, igazi ziccert nem is jegyezhettünk fel. A hazai szimpatizánsok persze így is panaszkodhattak a balszerencsére, hiszen a leccei Danilo Veiga szerelési kísérlete nyomán befújt büntetőt a VAR-vizsgálat után érvénytelenítette Fabio Maresca játékvezető.

A második félidőre annyi változott, hogy a leccei kontrákban már kevesebb volt a veszély, így az Inter egyre nagyobb nyomást tudott helyezni a kapujukra, ám a 73. percben így is gólt szerezhettek volna Antonino Gallo révén, ám megpattanó lövését nagy bravúrral védte Yann Sommer. Öt perccel később ugyanez nem sikerült Falconénak, aki ugyan Lautaro Martínez kapáslövésénél még hárított, de a kipattanóból Francesco Pio Esposito megszerezte a vezetést az észak-olaszoknak. Az utolsó másodpercekben szögletből még megpróbált csodát tenni a Lecce, de a házigazdák védelmének sikerült elhárítaniuk a „légiveszélyt”, és megszerezni a bajnoki ambíciók szempontjából roppan fontos három pontot. 1–0

OLASZ SERIE A

A 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉSEK

Internazionale–Lecce 1–0 (P. Esposito 78.)

Napoli–Parma 0–0