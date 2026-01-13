Eltiltást kapott Conte az Inter elleni meccsen történt kiállítása miatt
Vasárnap a mérkőzés 68. percében Amir Rrahmani a tizenhatoson belül rálépett Henrih Mhitarjan lábára, a VAR-felvételek után tizenegyest kapott az Inter. Antonio Conte ekkor jutott a kiállítás sorsára, miután az ítélet miatt teljesen kikelt magától – főleg a tartalék játékvezetővel ordibált, de alighanem annak kollégáinak is jutott sértő megjegyzésekből. A Napoli vezetőedzője így már nem lehetett ott a kispadon, amikor Hakan Calhanoglu értékesítette a büntetőt, de akkor sem, amikor Scott McTominay másodszor is egyenlített, pontot mentve ezzel a nápolyi csapatnak.
Az olasz szövetség fegyelmi bizottsága kedden hozott döntést a tréner ügyében, akit a 15 ezer eurós pénzbüntetés mellett két bajnokira tiltottak el, így szerdán és szombaton nem irányíthatja csapatát a Parma és a Sassuolo elleni hazai mérkőzéseken. A hivatalos indoklás szerint az 56 éves szakember sértő kifejezéseket használt a játékvezetőkkel szemben, majd a piros lap felmutatása után elrúgott egy labdát, s ismét inzultálta a tartalék játékvezetőt, ráadásul az öltözőfolyosón ezt megismételte, újfent szidalmazta a bírókat – írja a Corriere dello Sport.
SERIE A, 20. FORDULÓ – EMLÉKEZTETŐ
Internazionale–Napoli 2–2 (1–1)
Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 72 567 néző. Vezette: Daniele Doveri
Internazionale: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic, 87.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Dimarco (Carlos Augusto, 87.) – M. Thuram (F. Esposito, 83.), Lautaro Martínez (Bonny, 87.). Vezetőedző: Cristian Chivu
Napoli: V. Milinkovics-Szavics – Beukema (Lang, 78.), Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano (Mazzocchi, 90+4.), R. Höjlund, Elmasz. Vezetőedző: Antonio Conte
Gólszerző: Dimarco (9.), Calhanoglu (73. – 11-esből), ill. McTominay (26., 81.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|19
|14
|1
|4
|42–17
|+25
|43
|2. Milan
|19
|11
|7
|1
|30–15
|+15
|40
|3. Juventus
|20
|11
|6
|3
|32–16
|+16
|39
|4. Napoli
|19
|12
|3
|4
|30–17
|+13
|39
|5. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|6. Como
|19
|9
|7
|3
|27–13
|+14
|34
|7. Atalanta
|20
|8
|7
|5
|25–19
|+6
|31
|8. Lazio
|20
|7
|7
|6
|21–16
|+5
|28
|9. Bologna
|19
|7
|6
|6
|26–20
|+6
|27
|10. Udinese
|20
|7
|5
|8
|22–32
|–10
|26
|11. Sassuolo
|20
|6
|5
|9
|23–27
|–4
|23
|12. Torino
|20
|6
|5
|9
|21–32
|–11
|23
|13. Cremonese
|20
|5
|7
|8
|20–28
|–8
|22
|14. Parma
|19
|5
|6
|8
|14–22
|–8
|21
|15. Genoa
|20
|4
|7
|9
|22–29
|–7
|19
|16. Cagliari
|20
|4
|7
|9
|21–30
|–9
|19
|17. Lecce
|19
|4
|5
|10
|13–27
|–14
|17
|18. Fiorentina
|20
|2
|8
|10
|21–31
|–10
|14
|19. Pisa
|20
|1
|10
|9
|15–30
|–15
|13
|20. Verona
|19
|2
|7
|10
|15–31
|–16
|13