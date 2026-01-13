Nemzeti Sportrádió

Eltiltást kapott Conte az Inter elleni meccsen történt kiállítása miatt

2026.01.13. 17:08
Antonio Conténál (balra) elszakadt a cérna a vasárnapi rangadón (Fotó: Getty Images)
A Napoli vezetőedzője, Antonio Conte kétmeccses eltiltást és 15 ezer eurós pénzbüntetést kapott azt követően, hogy az Internazionale elleni vasárnapi rangadón (2–2) kiállították.

Vasárnap a mérkőzés 68. percében Amir Rrahmani a tizenhatoson belül rálépett Henrih Mhitarjan lábára, a VAR-felvételek után tizenegyest kapott az Inter. Antonio Conte ekkor jutott a kiállítás sorsára, miután az ítélet miatt teljesen kikelt magától – főleg a tartalék játékvezetővel ordibált, de alighanem annak kollégáinak is jutott sértő megjegyzésekből. A Napoli vezetőedzője így már nem lehetett ott a kispadon, amikor Hakan Calhanoglu értékesítette a büntetőt, de akkor sem, amikor Scott McTominay másodszor is egyenlített, pontot mentve ezzel a nápolyi csapatnak.

Az olasz szövetség fegyelmi bizottsága kedden hozott döntést a tréner ügyében, akit a 15 ezer eurós pénzbüntetés mellett két bajnokira tiltottak el, így szerdán és szombaton nem irányíthatja csapatát a Parma és a Sassuolo elleni hazai mérkőzéseken. A hivatalos indoklás szerint az 56 éves szakember sértő kifejezéseket használt a játékvezetőkkel szemben, majd a piros lap felmutatása után elrúgott egy labdát, s ismét inzultálta a tartalék játékvezetőt, ráadásul az öltözőfolyosón ezt megismételte, újfent szidalmazta a bírókat – írja a Corriere dello Sport.

SERIE A, 20. FORDULÓ – EMLÉKEZTETŐ
Internazionale–Napoli 2–2 (1–1)
Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 72 567 néző. Vezette: Daniele Doveri
Internazionale: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic, 87.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Dimarco (Carlos Augusto, 87.) – M. Thuram (F. Esposito, 83.), Lautaro Martínez (Bonny, 87.). Vezetőedző: Cristian Chivu
Napoli: V. Milinkovics-Szavics – Beukema (Lang, 78.), Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano (Mazzocchi, 90+4.), R. Höjlund, Elmasz. Vezetőedző: Antonio Conte
Gólszerző: Dimarco (9.), Calhanoglu (73. – 11-esből), ill. McTominay (26., 81.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale19141442–17+2543
  2. Milan19117130–15+1540
  3. Juventus20116332–16+1639
  4. Napoli19123430–17+1339
  5. Roma2013724–12+1239
  6. Como1997327–13+1434
  7. Atalanta2087525–19+631
  8. Lazio2077621–16+528
  9. Bologna1976626–20+627
10. Udinese2075822–32–1026
11. Sassuolo2065923–27–423
12. Torino2065921–32–1123
13. Cremonese2057820–28–822
14. Parma1956814–22–821
15. Genoa2047922–29–719
16. Cagliari2047921–30–919
17. Lecce19451013–27–1417
18. Fiorentina20281021–31–1014
19. Pisa20110915–30–1513
20. Verona19271015–31–1613

 

 

