Eltiltást kapott Conte az Inter elleni meccsen történt kiállítása miatt

Vasárnap a mérkőzés 68. percében Amir Rrahmani a tizenhatoson belül rálépett Henrih Mhitarjan lábára, a VAR-felvételek után tizenegyest kapott az Inter. Antonio Conte ekkor jutott a kiállítás sorsára, miután az ítélet miatt teljesen kikelt magától – főleg a tartalék játékvezetővel ordibált, de alighanem annak kollégáinak is jutott sértő megjegyzésekből. A Napoli vezetőedzője így már nem lehetett ott a kispadon, amikor Hakan Calhanoglu értékesítette a büntetőt, de akkor sem, amikor Scott McTominay másodszor is egyenlített, pontot mentve ezzel a nápolyi csapatnak.

Az olasz szövetség fegyelmi bizottsága kedden hozott döntést a tréner ügyében, akit a 15 ezer eurós pénzbüntetés mellett két bajnokira tiltottak el, így szerdán és szombaton nem irányíthatja csapatát a Parma és a Sassuolo elleni hazai mérkőzéseken. A hivatalos indoklás szerint az 56 éves szakember sértő kifejezéseket használt a játékvezetőkkel szemben, majd a piros lap felmutatása után elrúgott egy labdát, s ismét inzultálta a tartalék játékvezetőt, ráadásul az öltözőfolyosón ezt megismételte, újfent szidalmazta a bírókat – írja a Corriere dello Sport.