Serie A: Chivu figyelmeztetett, szerinte négy-öt csapat is versenyben van a bajnoki címért
Fordulatos mérkőzést játszott egymással az Inter és a Napoli a Serie A 20. fordulójának rangadóján, amely 2–2-es döntetlennel végződött Milánóban. A hazaiak kétszer is előnybe kerültek Federico Dimarco találatával, majd Hakan Calhanoglu tizenegyesével, ám Scott McTominay mindkét alkalommal egyenlített.
McTominay duplázott, a Napoli kétszer egyenlített az Inter otthonában
Cristian Chivu a lefújást követően kiemelte, hogy a pályán látottak alapján reális eredmény született. „Két erős csapat mindent megtett a győzelemért. Természetesen maradt bennünk hiányérzet, mert kétszer is vezettünk, de egy ilyen ellenfél ellen ez előfordul. A Napoli végig hitt magában, és a végsőkig küzdött” – értékelt az Inter edzője.
A szakember szerint a találkozó jól mutatta, mennyire kiegyensúlyozott a bajnoki versenyfutás. Véleménye szerint az Internek és a Napolinak nemcsak egymásra kell figyelnie, hiszen négy-öt csapat is harcban áll a scudettóért, és a küzdelem valószínűleg az idény utolsó fordulóiban dől el.
A vendégek részéről Antonio Conte nem nyilatkozott, miután a második félidőben kiállították az Inter javára megítélt tizenegyes után. A sajtó elé segítője, Cristian Stellini állt, aki hangsúlyozta: csapata mentális ereje döntő volt. „Reakciónk a kapott gólok után rendkívül fontos volt. Egy ilyen környezetben, ilyen ellenfél ellen kétszer is felállni óriási teljesítmény” – fogalmazott.
Stellini szerint a Napoli teljesítménye önbizalmat ad a folytatásra, különösen annak ismeretében, hogy a csapat több sérüléssel küzd. A szakember kiemelte: a játékosok elszántsága és minősége ismét bebizonyította, hogy a Napoli a bajnoki címért küzdő csapatok közé tartozik.
A döntetlen után az Inter továbbra is vezeti a Serie A tabelláját 43 ponttal, megelőzve a Milant és a Napolit, ám az élmezőny valamennyi csapatára rendkívül kiélezett folytatás vár.
SERIE A
20. FORDULÓ
Internazionale–Napoli 2–2 (1–1)
Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 72 567 néző. Vezette: Daniele Doveri
Internazionale: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic, 87.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Dimarco (Carlos Augusto, 87.) – M. Thuram (F. Esposito, 83.), Lautaro Martínez (Bonny, 87.). Vezetőedző: Cristian Chivu
Napoli: V. Milinkovics-Szavics – Beukema (Lang, 78.), Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano (Mazzocchi, 90+4.), R. Höjlund, Elmasz. Vezetőedző: Antonio Conte
Gólszerző: Dimarco (9.), Calhanoglu (73. – 11-esből), ill. McTominay (26., 81.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|19
|14
|1
|4
|42–17
|+25
|43
|2. Milan
|19
|11
|7
|1
|30–15
|+15
|40
|3. Napoli
|19
|12
|3
|4
|30–17
|+13
|39
|4. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|5. Juventus
|19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|6. Como
|19
|9
|7
|3
|27–13
|+14
|34
|7. Atalanta
|20
|8
|7
|5
|25–19
|+6
|31
|8. Lazio
|20
|7
|7
|6
|21–16
|+5
|28
|9. Bologna
|19
|7
|6
|6
|26–20
|+6
|27
|10. Udinese
|20
|7
|5
|8
|22–32
|–10
|26
|11. Sassuolo
|20
|6
|5
|9
|23–27
|–4
|23
|12. Torino
|20
|6
|5
|9
|21–32
|–11
|23
|13. Cremonese
|19
|5
|7
|7
|20–23
|–3
|22
|14. Parma
|19
|5
|6
|8
|14–22
|–8
|21
|15. Cagliari
|19
|4
|7
|8
|21–27
|–6
|19
|16. Lecce
|19
|4
|5
|10
|13–27
|–14
|17
|17. Genoa
|19
|3
|7
|9
|19–29
|–10
|16
|18. Fiorentina
|20
|2
|8
|10
|21–31
|–10
|14
|19. Pisa
|20
|1
|10
|9
|15–30
|–15
|13
|20. Verona
|19
|2
|7
|10
|15–31
|–16
|13