Serie A: Chivu figyelmeztetett, szerinte négy-öt csapat is versenyben van a bajnoki címért

2026.01.12. 10:02
Cristian Chivu izgalmas tavaszi szezonra számít (Fotó: Getty Images)
Igazságosnak nevezte a 2–2-es döntetlent az Inter vezetőedzője, Cristian Chivu, aki szerint vasárnap este két erős csapat csapott össze a Giuseppe Meazza Stadionban. A Napoli részéről nem Antonio Conte vezetőedző, hanem az egyik segítője állt az újságírók elé.

Fordulatos mérkőzést játszott egymással az Inter és a Napoli a Serie A 20. fordulójának rangadóján, amely 2–2-es döntetlennel végződött Milánóban. A hazaiak kétszer is előnybe kerültek Federico Dimarco találatával, majd Hakan Calhanoglu tizenegyesével, ám Scott McTominay mindkét alkalommal egyenlített.

Olasz labdarúgás
13 órája

McTominay duplázott, a Napoli kétszer egyenlített az Inter otthonában

A két csapat októberi meccs után a januári is négy gólt hozott. Az Inter előnye három pont a Milan, négy a Napoli és a Roma előtt.

Cristian Chivu a lefújást követően kiemelte, hogy a pályán látottak alapján reális eredmény született. „Két erős csapat mindent megtett a győzelemért. Természetesen maradt bennünk hiányérzet, mert kétszer is vezettünk, de egy ilyen ellenfél ellen ez előfordul. A Napoli végig hitt magában, és a végsőkig küzdött” – értékelt az Inter edzője.

A szakember szerint a találkozó jól mutatta, mennyire kiegyensúlyozott a bajnoki versenyfutás. Véleménye szerint az Internek és a Napolinak nemcsak egymásra kell figyelnie, hiszen négy-öt csapat is harcban áll a scudettóért, és a küzdelem valószínűleg az idény utolsó fordulóiban dől el.

A vendégek részéről Antonio Conte nem nyilatkozott, miután a második félidőben kiállították az Inter javára megítélt tizenegyes után. A sajtó elé segítője, Cristian Stellini állt, aki hangsúlyozta: csapata mentális ereje döntő volt. „Reakciónk a kapott gólok után rendkívül fontos volt. Egy ilyen környezetben, ilyen ellenfél ellen kétszer is felállni óriási teljesítmény” – fogalmazott.

Inter v Napoli - Serie A
Antonio Conte nem tudta kezelni az indulatait, a 71. percben piros lapot kapott (Fotó: Getty Images)

Stellini szerint a Napoli teljesítménye önbizalmat ad a folytatásra, különösen annak ismeretében, hogy a csapat több sérüléssel küzd. A szakember kiemelte: a játékosok elszántsága és minősége ismét bebizonyította, hogy a Napoli a bajnoki címért küzdő csapatok közé tartozik.

A döntetlen után az Inter továbbra is vezeti a Serie A tabelláját 43 ponttal, megelőzve a Milant és a Napolit, ám az élmezőny valamennyi csapatára rendkívül kiélezett folytatás vár.

SERIE A
20. FORDULÓ
Internazionale–Napoli 2–2 (1–1)
Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 72 567 néző. Vezette: Daniele Doveri
Internazionale: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic, 87.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Dimarco (Carlos Augusto, 87.) – M. Thuram (F. Esposito, 83.), Lautaro Martínez (Bonny, 87.). Vezetőedző: Cristian Chivu
Napoli: V. Milinkovics-Szavics – Beukema (Lang, 78.), Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano (Mazzocchi, 90+4.), R. Höjlund, Elmasz. Vezetőedző: Antonio Conte
Gólszerző: Dimarco (9.), Calhanoglu (73. – 11-esből), ill. McTominay (26., 81.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale19141442–17+25 43 
2. Milan19117130–15+15 40 
3. Napoli19123430–17+13 39 
4. Roma2013724–12+12 39 
5. Juventus19106327–16+11 36 
6. Como1997327–13+14 34 
7. Atalanta2087525–19+6 31 
8. Lazio2077621–16+5 28 
9. Bologna1976626–20+6 27 
10. Udinese2075822–32–10 26 
11. Sassuolo2065923–27–4 23 
12. Torino2065921–32–11 23 
13. Cremonese1957720–23–3 22 
14. Parma1956814–22–8 21 
15. Cagliari1947821–27–6 19 
16. Lecce19451013–27–14 17 
17. Genoa1937919–29–10 16 
18. Fiorentina20281021–31–10 14 
19. Pisa20110915–30–15 13 
20. Verona19271015–31–16 13 

 

