Serie A: Chivu figyelmeztetett, szerinte négy-öt csapat is versenyben van a bajnoki címért

Cristian Chivu a lefújást követően kiemelte, hogy a pályán látottak alapján reális eredmény született. „Két erős csapat mindent megtett a győzelemért. Természetesen maradt bennünk hiányérzet, mert kétszer is vezettünk, de egy ilyen ellenfél ellen ez előfordul. A Napoli végig hitt magában, és a végsőkig küzdött” – értékelt az Inter edzője.

A szakember szerint a találkozó jól mutatta, mennyire kiegyensúlyozott a bajnoki versenyfutás. Véleménye szerint az Internek és a Napolinak nemcsak egymásra kell figyelnie, hiszen négy-öt csapat is harcban áll a scudettóért, és a küzdelem valószínűleg az idény utolsó fordulóiban dől el.

A vendégek részéről Antonio Conte nem nyilatkozott, miután a második félidőben kiállították az Inter javára megítélt tizenegyes után. A sajtó elé segítője, Cristian Stellini állt, aki hangsúlyozta: csapata mentális ereje döntő volt. „Reakciónk a kapott gólok után rendkívül fontos volt. Egy ilyen környezetben, ilyen ellenfél ellen kétszer is felállni óriási teljesítmény” – fogalmazott.

Antonio Conte nem tudta kezelni az indulatait, a 71. percben piros lapot kapott (Fotó: Getty Images)

Stellini szerint a Napoli teljesítménye önbizalmat ad a folytatásra, különösen annak ismeretében, hogy a csapat több sérüléssel küzd. A szakember kiemelte: a játékosok elszántsága és minősége ismét bebizonyította, hogy a Napoli a bajnoki címért küzdő csapatok közé tartozik.

A döntetlen után az Inter továbbra is vezeti a Serie A tabelláját 43 ponttal, megelőzve a Milant és a Napolit, ám az élmezőny valamennyi csapatára rendkívül kiélezett folytatás vár.

SERIE A

20. FORDULÓ

Internazionale–Napoli 2–2 (1–1)

Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 72 567 néző. Vezette: Daniele Doveri

Internazionale: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic, 87.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Dimarco (Carlos Augusto, 87.) – M. Thuram (F. Esposito, 83.), Lautaro Martínez (Bonny, 87.). Vezetőedző: Cristian Chivu

Napoli: V. Milinkovics-Szavics – Beukema (Lang, 78.), Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano (Mazzocchi, 90+4.), R. Höjlund, Elmasz. Vezetőedző: Antonio Conte

Gólszerző: Dimarco (9.), Calhanoglu (73. – 11-esből), ill. McTominay (26., 81.)