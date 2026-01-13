Che Adams duplázott, a Torino kiejtette a Romát az Olasz Kupából

Che Adams révén a Torino 1–0-ra, majd 2–1-re is vezetett, de a 82. percben jött a nem sokkal korábban csereként beálló Antonio Arena, és egyenlített – videó itt. Különlegesség, hogy az utóbbi gólszerző még csak 16 éves, és ez volt az első meccse a felnőttcsapatban, sőt, az egész meccsen az első labdaérintésével szerzett gólt! Mégsem lett belőle hős…

Ugyanis a 90. percben Emirhan Ilkhan gólja révén (közelről lőtt a kapuba) a vendégek harmadszor is előnyhöz jutottak. A hazaiaknak erre már nem volt válaszuk, így a Torino jutott be a legjobb nyolc közé.

A nyolcaddöntőből már csak egy mérkőzés maradt hátra, a Fiorentina és a Como január 27-én játszik.

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, keddi mérkőzés

Roma–Torino 2–3 (Hermoso 46., Arena 82., ill. Che Adams 35., 52., Ilkhan 90.)

Korábbi eredmények

Juventus–Udinese 2–0 (Palma 23. – öngól, Locatelli 68. – 11-esből)

Atalanta–Genoa 4–0 (Djimsiti 19., De Roon 54., Pasalic 82., Ahanor 90+1.)

Kiállítva: Fini (36., Genoa)

Napoli–Cagliari 1–1 (Lucca 28., ill. Se. Esposito 67.) – 11-esekkel 9–8

Internazionale–Venezia (II.) 5–1 (A. Diouf 18., P. Esposito 20., M. Thuram 34., 51., Bonny 75., ill. Sagrado 66.)

Lazio–Milan 1–0 (Zaccagni 80.)

Bologna–Parma 2–1 (Rowe 38., S. Castro 89., ill. Benedyczak 13.)

Január 27-én játsszák

21.00: Fiorentina–Como