„Nagyon büszke vagyok a csapatra” – Mikel Arteta az Inter elleni győzelem után

„Nagyon büszke vagyok a csapatra, nemcsak a mai meccs miatt, hanem azért is, ami eddig mögöttünk van a sorozatban – idézte a mérkőzés után az Arsenal hivatalos honlapja Mikel Artetát, a londoniak vezetőedzőjét, aki ezzel utalt arra is, hogy csapata hét meccs után még mindig hibátlan a sorozatban. – Már csak egy meccs van hátra az alapszakaszból, és már most olyan pozícióban vagyunk, mint amilyenben lenni szeretnénk. A pontok tekintetében valószínűleg nem lett volna rá szükségünk, de nagyon megvolt bennünk a vágy és az éhség, hogy eljussunk idáig, és egy elit csapat ellen is megmutassuk, kik és mire vagyunk képesek. Nagyon elégedett vagyok azzal, amit láttam.”

A londoniak mestere ezután Gabriel Jesus teljesítményéről beszélt, aki súlyos sérülése után decemberben tért vissza a pályára, de még nem játszott végig meccset, a San Siróban azonban duplázni tudott. Szavai szerint nagyon orül annak, hogy ismét bevethető a játékos, mert ezzel is nő a variációs lehetőségeinek a száma. „Viktor (Gyökeres) bejött és szintén nagy hatást gyakorolt a játékra. Ez csak jobbá tesz minket, mi pedig ezt szeretnénk” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az idény végén csapata nyer-e jelentős trófeát, kitérő választ adott: „Meglátjuk. Még túl korai lenne erről beszélni, de az a cél, hogy májusban győztesek legyünk.”

„Minden mérkőzés lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsd a csapatodat a Bajnokok Ligájában, és azt, hogy még mire van szükség. Aztán ott van a hatékonyság, amit ezen a szinten el kell érned. Ez ma (tegnap) mindenképp megvolt, leszámítva a néhány kihagyott helyzetet a meccs végén. De azt hiszem, a csapat érett és nagyon ambiciózus, ezt kell folytatnunk.”

Cristian Chivu, az Internazionale vezetőedzője csalódottan értékelt a lefújást követően: „Erősebbek voltak intenzitás, technika, sebesség és a pálya kihasználása tekintetében – idézte a román szakembert a milánóiak hivatalos honlapja. – Jól teljesítettünk, egy egyes állásnál gólt szerezhettünk volna, de a történtek megváltoztatták a csapat hangulatát. A második szögletgólnál sem volt szerencsénk. A második félidőben az Arsenal jobban koncentrált, összeszedettebben futballozott, mi pedig jobban szenvedtünk a helyzetek kialakításával. Jól szervezettek, minőségi játékosok alkotják őket, és képesek a megfelelő játékosokat behozni a padról ahhoz, hogy gondot okozzanak az ellenfélnek.”

Az Inter mestere beszélt arról is, hogy mi van akkor, ha csapatának rájátszást kell majd játszania a sorozatban: „Tudjuk, lehet, hogy túl kell majd jutnunk a rájátszáson, de ez nem jelent gondot számunkra. Sajnáljuk, mert egy kicsit több érettséggel és koncentrációval többet is kihozhattunk volna a Liverpool és az Atlético Madrid elleni meccseinkből. A hozzáállásunkra és a mentalitásunk terén elért fejlődésünkre is gondolok, mert ha ma játszottunk volna a Liverpool vagy az Atlético ellen, talán más lett volna a végeredmény.”

Chivu végül a két bajnokság közötti különbségekkel is magyarázta a vereség okati: „A Premier League egy olyan sorozat, amelyet a legmagasabb szintű intenzitású játék határoz meg, míg Olaszországban még nem vagyunk hozzászokva bizonyos típusú meccsekhez. A célunk a folyamatos fejlődés, lépésről lépésre, mert fontos fenntartani a hitet abban, hogy amit teszünk, az helyes.”