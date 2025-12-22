Nemzeti Sportrádió

Mégsem Ausztráliában rendezik a Milan–Como olasz bajnokit

2025.12.22. 18:45
A comói szurkolók tiltakoztak, de nem ez döntött (Fotó: Getty Images)
Milan Como Ausztrália
Pénzügyi kockázatok és az utolsó pillanatban felmerülő nehézségek miatt nem rendezik meg Ausztráliában a Milan–Como olasz bajnoki labdarúgó-mérkőzést.

A találkozónak Perth adott volna otthont február 8-án. Ezio Simonelli, a Serie A elnöke hétfőn jelezte: az Ázsiai Labdarúgó-szövetségtől az ausztrál félhez, az olasz ligához, valamint Nyugat-Ausztrália kormányához érkezett „elfogadhatatlan kérések” miatt döntöttek a törlés mellett.

Ez lett volna az első, jelentős európai bajnoksághoz köthető bajnoki találkozó, amelyet más földrészen rendeznek.

Az olasz szövetség korábban azért is járult hozzá, hogy ne a San Siro Stadionban legyen a meccs, mert itt rendezik a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóját, ráadásul jó reklámnak is tartotta. A külföldre költöztetéshez az európai szövetség (UEFA) – vonakodva – is áldását adta októberben. Így most új időpontot és helyszínt kell keresniük az olaszoknak.

Korábban a spanyol élvonalban „fújták le” a Miamiba tervezett Barcelona–Villarreal összecsapást.

 

Milan Como Ausztrália
