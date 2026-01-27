Hiába vezetett a Fiorentina, a Como került a legjobb nyolc közé az Olasz Kupában

Majdnem 21 és fél éve, 2004 augusztusában találkozott egymással legutóbb az Olasz Kupában a Fiorentina és a Como, s az élvonalbeli lilák könnyed 3–0-s győzelmet arattak az akkoriban az élvonalból két év alatt a harmadosztályba zuhanó tópartiak fölött. Ezúttal egy hasonló különbségű firenzei győzelem legalábbis meglepetés lett volna, merthogy a lilák a kiesés elkerüléséért küzdenek a Serie A-ban, a comóiak viszont a nemzetközi kupaindulásért harcolnak.

Ehhez képest a Fiorentina gyakorlatilag az első valamirevaló támadásából megszerezte a vezetést a 7. percben, amikor Giovanni Fabbian jobbról érkező beadása után Roberto Piccoli ütemtelen lövéssel küldte 8 méterről a rövid felsőbe a labdát. Alig negyedórával később viszont egy szögletet követően egyenlített a Como, miután Anasztasziosz Duvikasz fejese a kapufán csattant, a kipattanóra pedig a Barcelonával hétszeres spanyol bajnok és kétszeres BL-győztes veterán Sergi Roberto érkezett, és pofozta a hálóba a labdát közelről. Néhány perccel később aztán a kapufa segítségével gólpasszossá avanzsáló Duvikasz megsérült, a helyére pedig érkezett a Real Madriddal – kiegészítő emberként – egyszeres spanyol bajnok és BL-győztes Nico Paz.

A második félidőben alig negyedóra telt el, amikor éppen az argentin volt, aki egy röviden kifejelt labdát 15 méterről a jobb alsó sarokba bombázva vezetéshez juttatta csapatát – s mint bő félórával később kiderült, ez a továbbjutást is jelentette a vendégeknek. A 3–1-es comói győzelmet jelentő végeredményt aztán a hajrára Paz helyére érkező Európa-bajnok csatár, Álvaro Morata állította be.

A legjobb nyolc között a Como a Napolival találkozik majd február 10-én.

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Fiorentina–Como 1–3 (Piccoli 7., ill. Sergi Roberto 20., Nico Paz 59., Morata 90+1.)