A Roma ellen szakadt meg a Cagliari borzasztó sorozata; a Cremonese a szünet után őrölte fel a Leccét

A Cremonese az előző fordulóban 3–1-re nyert Bolognában, így lezárta három mérkőzés óta tartó vereségsorozatát. Az újonc vasárnap kora délután a Lecce ellen is a három pont megszerzéséért szállt harcba.
A gól nélküli első félidő után a második játékrész egyértelműen a hazaiak számításai szerint alakult. Az 53. percben a pályafutása első Serie A-meccsét vezető Giuseppe Mucera videózás után ítélt büntetőt a Cremonesének, a labdát Bonazzoli magabiztosan lőtte a bal sarokba.
A következő percekben kétszer is a vendégek kapujába került a labda, de Mucera egyiket sem adta meg a Falcone kapussal szembeni szabálytalanságok miatt. A 78. percben azonban már semmi sem menthette meg a Leccét, Zerbin tökéletes beadását Sanabria közelről fejelte a kapuba, kialakítva a 2–0-s végeredményt.
Folytatódott a Cremonese sorozata, a hazaiak ugyanis egyszer sem kaptak ki a Serie A mostani idényében, amikor megszerezték a vezetést.
Nagyon keveset mutatott ezen a mérkőzésen a Roma, amely a szünet után emberhátrányba került. Zeki Celik buktatta gólhelyzetben Michael Folorunshót a tizenhatos vonala előtt, emiatt piros lapot kapott a VAR-vizsgálat előtt (az volt a kérdés, kívül vagy belül történt-e a szabálytalanság). Ezt követően már végképp fölényben játszott a Cagliari, amely meg is nyerte a meccset. Mile Szvilar többször is védett, a 82. percben viszont már a szerb kapus is tehetetlen volt, amikor Esposito szöglete után Gianluca Gaetano a hosszún átvette a labdát, majd hat méterről kilőtte a jobb alsót. A szardíniai csapat rossz sorozata ezzel megszakadt – 10 tétmérkőzés óta volt nyeretlen. 1–0
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 53. – 11-esből, Sanabria 78.)
Cagliari–Roma 1–0 (Gaetano 82.)
Kiállítva: Celik (52., Roma)
Később
18.00: Lazio–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Napoli–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)
18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
14
10
–
4
32–13
+19
30
|2. Milan
13
8
4
1
19– 9
+10
28
|3. Napoli
13
9
1
3
20–11
+9
28
|4. Roma
14
9
–
5
15– 8
+7
27
|5. Bologna
13
7
3
3
22–11
+11
24
|6. Como
14
6
6
2
19–11
+8
24
|7. Juventus
13
6
5
2
17–12
+5
23
|8. Sassuolo
14
6
2
6
19–17
+2
20
|9. Cremonese
14
5
5
4
18–17
+1
20
|10. Lazio
13
5
3
5
15–10
+5
18
|11. Udinese
13
5
3
5
14–20
–6
18
|12. Atalanta
14
3
7
4
17–17
0
16
|13. Cagliari
14
3
5
6
14–19
–5
14
|14. Torino
13
3
5
5
12–23
–11
14
|15. Lecce
14
3
4
7
10–19
–9
13
|16. Genoa
13
2
5
6
13–20
–7
11
|17. Parma
13
2
5
6
9–17
–8
11
|18. Pisa
13
1
7
5
10–18
–8
10
|19. Verona
14
1
6
7
11–21
–10
9
|20. Fiorentina
14
–
6
8
11–24
–13
6