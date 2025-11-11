Raffaele Palladino vette át Ivan Juric helyét az Atalanta kispadján – hivatalos
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) érdekelt Atalanta a hivatalos honlapján közölte, hogy Raffaele Palladino lett a bergamói csapat új vezetőedzője. Mint ismert, Ivan Juricnak hétfőn köszönték meg a munkáját a lombardiai együttesnél.
Az előző idényben a Fiorentinát irányító (s a firenzeiekkel a hatodik helyről a Konferencialigába jutó) tréner 2027 nyaráig szóló kontraktust írt alá az idényt a várakozásokhoz képest gyengén kezdő bergamói klubbal.
Palladino egyébként a Monza utánpótlásában kezdte el az edzősködést. A klub felnőttcsapatát 2022 és 2024 között az élvonalban irányította, és második idényében a középmezőnybe vezette az azóta már kieső kiscsapatot.
