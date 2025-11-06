Daniele De Rossi vette át a Genoa irányítását – hivatalos

A Patrick Vieira helyére érkező 42 éves szakember (aki legutóbb az AS Romát irányította) a Football Italia információi szerint az idény végéig szóló szerződést írt alá (a klub közleményében erről nem esett szó – a szerk.), amely meghosszabbítható egy évvel, amennyiben a „griffek” elkerülik a kiesést.

Daniele De Rossi a Roma kispadján 30 tétmérkőzésen dirigált, ezeken 14 győzelem, kilenc döntetlen és hét vereség volt a mérlege.