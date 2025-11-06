Nemzeti Sportrádió

Daniele De Rossi vette át a Genoa irányítását – hivatalos

2025.11.06. 14:09
Fotó: X/Genoa CFC
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) érdekelt Genoa a hivatalos felületein közölte, hogy Daniele De Rossi lett a klub új vezetőedzője.

A Patrick Vieira helyére érkező 42 éves szakember (aki legutóbb az AS Romát irányította) a Football Italia információi szerint az idény végéig szóló szerződést írt alá (a klub közleményében erről nem esett szó – a szerk.), amely meghosszabbítható egy évvel, amennyiben a „griffek” elkerülik a kiesést. 

Daniele De Rossi a Roma kispadján 30 tétmérkőzésen dirigált, ezeken 14 győzelem, kilenc döntetlen és hét vereség volt a mérlege. 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Napoli1071216–8+822
2. Internazionale107324–12+1221
3. Milan1063115–7+821
4. Roma107310–5+521
5. Bologna1053216–8+818
6. Juventus1053214–10+418
7. Como1045112–6+617
8. Lazio1043313–7+615
9. Udinese1043312–15–315
10. Cremonese1035212–12014
11. Atalanta1027113–8+513
12. Sassuolo1041511–12–113
13. Torino1034310–16–613
14. Cagliari102359–14–59
15. Lecce102358–14–69
16. Parma101455–12–77
17. Pisa10647–14–76
18. Genoa101366–14–86
19. Verona10556–16–105
20. Fiorentina10467–16–94

 

