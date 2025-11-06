Daniele De Rossi vette át a Genoa irányítását – hivatalos
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) érdekelt Genoa a hivatalos felületein közölte, hogy Daniele De Rossi lett a klub új vezetőedzője.
A Patrick Vieira helyére érkező 42 éves szakember (aki legutóbb az AS Romát irányította) a Football Italia információi szerint az idény végéig szóló szerződést írt alá (a klub közleményében erről nem esett szó – a szerk.), amely meghosszabbítható egy évvel, amennyiben a „griffek” elkerülik a kiesést.
Daniele De Rossi a Roma kispadján 30 tétmérkőzésen dirigált, ezeken 14 győzelem, kilenc döntetlen és hét vereség volt a mérlege.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|10
|7
|1
|2
|16–8
|+8
|22
|2. Internazionale
|10
|7
|–
|3
|24–12
|+12
|21
|3. Milan
|10
|6
|3
|1
|15–7
|+8
|21
|4. Roma
|10
|7
|–
|3
|10–5
|+5
|21
|5. Bologna
|10
|5
|3
|2
|16–8
|+8
|18
|6. Juventus
|10
|5
|3
|2
|14–10
|+4
|18
|7. Como
|10
|4
|5
|1
|12–6
|+6
|17
|8. Lazio
|10
|4
|3
|3
|13–7
|+6
|15
|9. Udinese
|10
|4
|3
|3
|12–15
|–3
|15
|10. Cremonese
|10
|3
|5
|2
|12–12
|0
|14
|11. Atalanta
|10
|2
|7
|1
|13–8
|+5
|13
|12. Sassuolo
|10
|4
|1
|5
|11–12
|–1
|13
|13. Torino
|10
|3
|4
|3
|10–16
|–6
|13
|14. Cagliari
|10
|2
|3
|5
|9–14
|–5
|9
|15. Lecce
|10
|2
|3
|5
|8–14
|–6
|9
|16. Parma
|10
|1
|4
|5
|5–12
|–7
|7
|17. Pisa
|10
|–
|6
|4
|7–14
|–7
|6
|18. Genoa
|10
|1
|3
|6
|6–14
|–8
|6
|19. Verona
|10
|–
|5
|5
|6–16
|–10
|5
|20. Fiorentina
|10
|–
|4
|6
|7–16
|–9
|4
