Felejthető meccsen ikszelt Mainzban a St. Pauli

A kapott gól elkerülésével voltak elfoglalva a felek a mainzi összecsapás első félidejében, így 45 perc játék során egy igazán komoly gólhelyzetet sem jegyezhettünk fel. A helyzet a fordulás után sem változott, a Mainz ugyan gyakran vette célba a vendég kaput, Vasiljnak nem volt védenivalója. A ráadás harmadik percében Sieb megnyerhette volna a meccset a Mainznak, de a rövid sarok felé tartó lövését szögletre tolta Vasilj, megmentve egy pontot a hamburgiaknak.

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Mainz–St. Pauli 0–0

17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)

Szombaton játszották

RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (X. Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)

1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)

Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)

Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)

Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)

VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0

Augsburg–Werder Bremen 0–0

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)