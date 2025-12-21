Felejthető meccsen ikszelt Mainzban a St. Pauli
A kapott gól elkerülésével voltak elfoglalva a felek a mainzi összecsapás első félidejében, így 45 perc játék során egy igazán komoly gólhelyzetet sem jegyezhettünk fel. A helyzet a fordulás után sem változott, a Mainz ugyan gyakran vette célba a vendég kaput, Vasiljnak nem volt védenivalója. A ráadás harmadik percében Sieb megnyerhette volna a meccset a Mainznak, de a rövid sarok felé tartó lövését szögletre tolta Vasilj, megmentve egy pontot a hamburgiaknak.
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Mainz–St. Pauli 0–0
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)
Szombaton játszották
RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (X. Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)
1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)
Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0
Augsburg–Werder Bremen 0–0
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|14
|12
|2
|–
|51–11
|+40
|38
|2. Borussia Dortmund
|15
|9
|5
|1
|26–12
|+14
|32
|3. Bayer Leverkusen
|15
|9
|2
|4
|33–20
|+13
|29
|4. RB Leipzig
|15
|9
|2
|4
|30–19
|+11
|29
|5. Hoffenheim
|15
|8
|3
|4
|29–20
|+9
|27
|6. Stuttgart
|15
|8
|2
|5
|25–22
|+3
|26
|7. Eintracht Frankfurt
|15
|7
|4
|4
|30–30
|0
|25
|8. Union Berlin
|15
|6
|3
|6
|20–23
|–3
|21
|9. Freiburg
|15
|5
|5
|5
|25–26
|–1
|20
|10. Werder Bremen
|15
|4
|5
|6
|18–28
|–10
|17
|11. 1. FC Köln
|15
|4
|4
|7
|22–24
|–2
|16
|12. Mönchengladbach
|15
|4
|4
|7
|18–24
|–6
|16
|13. Hamburg
|15
|4
|4
|7
|16–25
|–9
|16
|14. Wolfsburg
|15
|4
|3
|8
|23–28
|–5
|15
|15. Augsburg
|15
|4
|2
|9
|17–28
|–11
|14
|16. St. Pauli
|15
|3
|3
|9
|13–26
|–13
|12
|17. Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13–30
|–17
|11
|18. Mainz
|15
|1
|5
|9
|13–26
|–13
|8