Felejthető meccsen ikszelt Mainzban a St. Pauli

2025.12.21. 17:29
Fotó: Imago Images
St. Pauli Bundesliga Mainz
Nem született gól a Mainz és a St. Pauli alsóházi találkozóján a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 15. fordulójában.

A kapott gól elkerülésével voltak elfoglalva a felek a mainzi összecsapás első félidejében, így 45 perc játék során egy igazán komoly gólhelyzetet sem jegyezhettünk fel. A helyzet a fordulás után sem változott, a Mainz ugyan gyakran vette célba a vendég kaput, Vasiljnak nem volt védenivalója. A ráadás harmadik percében Sieb megnyerhette volna a meccset a Mainznak, de a rövid sarok felé tartó lövését szögletre tolta Vasilj, megmentve egy pontot a hamburgiaknak.

NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Mainz–St. Pauli 0–0
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)

Szombaton játszották
RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (X. Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)
1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)
Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0
Augsburg–Werder Bremen 0–0
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1412251–11+40 38 
2. Borussia Dortmund1595126–12+14 32 
3. Bayer Leverkusen1592433–20+13 29 
4. RB Leipzig1592430–19+11 29 
5. Hoffenheim1583429–20+9 27 
6. Stuttgart1582525–22+3 26 
7. Eintracht Frankfurt1574430–3025 
8. Union Berlin1563620–23–3 21 
9. Freiburg1555525–26–1 20 
10. Werder Bremen1545618–28–10 17 
11. 1. FC Köln1544722–24–2 16 
12. Mönchengladbach1544718–24–6 16 
13. Hamburg1544716–25–9 16 
14. Wolfsburg1543823–28–5 15 
15. Augsburg1542917–28–11 14 
16. St. Pauli1533913–26–13 12 
17. Heidenheim1432913–30–17 11 
18. Mainz1515913–26–13 

 

 

