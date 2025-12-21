Nemzeti Sportrádió

Fordulatos meccsen négygólos döntetlent játszott a Cagliari és a Pisa

R. P.R. P.
2025.12.21. 14:27
Fotó: Getty Images
Serie A Cagliari Pisa
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 16. fordulójában 2–2-es döntetlennel ért véget a Cagliari és a Pisa összecsapása.

 

OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
Cagliari–Pisa 2–2 (Folorunsho 59., Kilicsoy 71., ill. Tramoni 45. – 11-esből, Moreo 89.)

Később
15.00: Sassuolo–Torino
18.00: Fiorentina–Udinese
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)

Szombati mérkőzések
Lazio–Cremonese 0–0
Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)
Juventus–Roma 2–1 (Conceicao 44., Openda 70., ill. Baldanzi 76.)

A forduló további programja
Január 14.
18.30: Napoli–Parma
20.45: Internazionale–Lecce
Január 15.
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Internazionale1511434–14+2033
2. Milan1595124–13+1132
3. Napoli15101422–13+931
4. Roma1610617–10+730
5. Juventus1685321–15+629
6. Bologna1574423–13+1025
7. Como1566319–12+724
8. Lazio1665517–11+623
9. Sassuolo1563621–19+221
10. Cremonese1656518–18021
11. Udinese1563616–22–621
12. Atalanta1547419–18+119
13. Torino1545615–26–1117
14. Lecce1544711–19–816
15. Cagliari1636717–23–615
16. Genoa1535716–23–714
17. Parma1535710–18–814
18. Verona1526713–22–912
19. Pisa1618712–22–1011
20. Fiorentina156912–26–146

 

 

