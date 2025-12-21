Fordulatos meccsen négygólos döntetlent játszott a Cagliari és a Pisa
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 16. fordulójában 2–2-es döntetlennel ért véget a Cagliari és a Pisa összecsapása.
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
Cagliari–Pisa 2–2 (Folorunsho 59., Kilicsoy 71., ill. Tramoni 45. – 11-esből, Moreo 89.)
Később
15.00: Sassuolo–Torino
18.00: Fiorentina–Udinese
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)
Szombati mérkőzések
Lazio–Cremonese 0–0
Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)
Juventus–Roma 2–1 (Conceicao 44., Openda 70., ill. Baldanzi 76.)
A forduló további programja
Január 14.
18.30: Napoli–Parma
20.45: Internazionale–Lecce
Január 15.
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|15
|11
|–
|4
|34–14
|+20
|33
|2. Milan
|15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|3. Napoli
|15
|10
|1
|4
|22–13
|+9
|31
|4. Roma
|16
|10
|–
|6
|17–10
|+7
|30
|5. Juventus
|16
|8
|5
|3
|21–15
|+6
|29
|6. Bologna
|15
|7
|4
|4
|23–13
|+10
|25
|7. Como
|15
|6
|6
|3
|19–12
|+7
|24
|8. Lazio
|16
|6
|5
|5
|17–11
|+6
|23
|9. Sassuolo
|15
|6
|3
|6
|21–19
|+2
|21
|10. Cremonese
|16
|5
|6
|5
|18–18
|0
|21
|11. Udinese
|15
|6
|3
|6
|16–22
|–6
|21
|12. Atalanta
|15
|4
|7
|4
|19–18
|+1
|19
|13. Torino
|15
|4
|5
|6
|15–26
|–11
|17
|14. Lecce
|15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|15. Cagliari
|16
|3
|6
|7
|17–23
|–6
|15
|16. Genoa
|15
|3
|5
|7
|16–23
|–7
|14
|17. Parma
|15
|3
|5
|7
|10–18
|–8
|14
|18. Verona
|15
|2
|6
|7
|13–22
|–9
|12
|19. Pisa
|16
|1
|8
|7
|12–22
|–10
|11
|20. Fiorentina
|15
|–
|6
|9
|12–26
|–14
|6
