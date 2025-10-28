Sokba került a kihagyott tizenegyes a Leccének, Anguissa fejesével nyert a Napoli

A mérkőzés első felében a címvédő játszott fölényben, de a hazai pálya előnyét élvező Lecce jól tartotta magát, így gól nélküli döntetlennel fordultak a felek. A szünet után már a sárga-piros mezben játszó hazaiak irányították a találkozót, s az 56. percben tizenegyeshez jutottak, de a 17 éves Francesco Camarda büntetőjét remekül olvasta (s védte) Vanja Milinkovics-Szavics. A mindent eldöntő találat a 69. percben érkezett, David Neres a 16-os sarka mellől ívelt be egy szabadrúgást, labdát pedig Frank Anguissa bólintotta a jobb felsőbe – Antonio Conte csapata mindhárom ponttal a zsebében térhetett haza Nápolyba, győzelmi kényszerbe hozva az üldözőket. 0–1

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)

Később

20.45: Atalanta–Milan (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szerdán játsszák

18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)

18.30: Como–Hellas Verona

18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Torino

20.45: Genoa–Cremonese

20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)

Csütörtökön játsszák

18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)