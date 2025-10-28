Nemzeti Sportrádió

Sokba került a kihagyott tizenegyes a Leccének, Anguissa fejesével nyert a Napoli

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.28. 20:30
Anguissa szállította a nápolyiak győztes gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A Napoli Lecce
Szoros meccsen tudott nyerni Leccében a Napoli az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 9. fordulójának keddi játéknapján.

A mérkőzés első felében a címvédő játszott fölényben, de a hazai pálya előnyét élvező Lecce jól tartotta magát, így gól nélküli döntetlennel fordultak a felek. A szünet után már a sárga-piros mezben játszó hazaiak irányították a találkozót, s az 56. percben tizenegyeshez jutottak, de a 17 éves Francesco Camarda büntetőjét remekül olvasta (s védte) Vanja Milinkovics-Szavics. A mindent eldöntő találat a 69. percben érkezett, David Neres a 16-os sarka mellől ívelt be egy szabadrúgást, labdát pedig Frank Anguissa bólintotta a jobb felsőbe – Antonio Conte csapata mindhárom ponttal a zsebében térhetett haza Nápolyba, győzelmi kényszerbe hozva az üldözőket. 0–1

OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Később
20.45: Atalanta–Milan (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szerdán játsszák
18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)
18.30: Como–Hellas Verona
18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Torino
20.45: Genoa–Cremonese
20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)
Csütörtökön játsszák
18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Napoli97216–8+8 21 
2. Roma8628–3+5 18 
3. Milan852113–6+7 17 
4. Internazionale85319–11+8 15 
5. Bologna842213–7+6 14 
6. Como83419–5+4 13 
7. Atalanta82612–6+6 12 
8. Juventus83329–8+1 12 
9. Udinese833210–12–2 12 
10. Lazio832311–7+4 11 
11. Cremonese82519–10–1 11 
12. Torino83238–14–6 11 
13. Sassuolo83148–9–1 10 
14. Cagliari82338–10–2 
15. Parma81433–7–4 
16. Lecce91357–14–7 
17. Verona8534–11–7 
18. Fiorentina8447–12–5 
19. Pisa8445–12–7 
20. Genoa8354–11–7 

 

 

Serie A Napoli Lecce
Legfrissebb hírek

Nagy áldozattal járt az Inter legyőzése, hónapokra kidőlt Kevin De Bruyne

Olasz labdarúgás
Tegnap, 13:50

Nem várták meg az Udinese-meccset, menesztette Tudort a Juventus

Olasz labdarúgás
Tegnap, 13:03

Serie A: elfogyott a türelem, kirúghatja Tudort a Juventus – sajtóhír

Olasz labdarúgás
Tegnap, 11:01

Átok ül a Juventuson: négy meccs óta nincs gól, vereség a Laziótól is

Olasz labdarúgás
2025.10.26. 22:51

Serie A: két tizenegyessel mentett pontot otthon a Fiorentina

Olasz labdarúgás
2025.10.26. 20:11

Serie A: egy találat is elég volt a győzelemhez a Romának, kétgólos hátrányból jött vissza a Cagliari

Olasz labdarúgás
2025.10.26. 17:11

Serie A: otthon fordítva verte a Torino a Genoát

Olasz labdarúgás
2025.10.26. 14:34

Nagy Ádám gólpasszt adott; Tóth Balázs bravúrjai is kellettek csapata fordításához – videók

Légiósok
2025.10.25. 21:26
Ezek is érdekelhetik