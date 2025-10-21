Kórházba került a Bologna vezetőedzője, nem lesz ott a bukaresti El-meccsen
Az olasz labdarúgó-élvonalban (Serie A) érdekelt Bologna hivatalos honlapján közölte, hogy tüdőgyulladással kórházba került a csapat vezetőedzője, Vincenzo Italiano.
A 47 éves szakember a közlés szerint várhatóan öt napot tölt a kórházban, így csapata csütörtöki, FCSB elleni El-mérkőzését biztosan kihagyja, de elképzelhető, hogy a vasárnapi, Fiorentina elleni bajnokin sem lesz ott a kispadon. Italiano helyett várhatóan Daniel Niccolini másodedző meccsel majd bukaresti találkozón.
