Kórházba került a Bologna vezetőedzője, nem lesz ott a bukaresti El-meccsen

A 47 éves szakember a közlés szerint várhatóan öt napot tölt a kórházban, így csapata csütörtöki, FCSB elleni El-mérkőzését biztosan kihagyja, de elképzelhető, hogy a vasárnapi, Fiorentina elleni bajnokin sem lesz ott a kispadon. Italiano helyett várhatóan Daniel Niccolini másodedző meccsel majd bukaresti találkozón.

Official Statement from the Club ⤵ — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) October 21, 2025