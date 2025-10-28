Halálra gázolt egy idős férfit az Inter kapusa

A tragédia reggel 9.40 körül történt az Inter edzőközpontjának közelében. A helyszínre mentőhelikopter, mentőautó, valamint a rendőrség is kivonult, hogy elvégezzék a helyszíni vizsgálatokat és megállapítsák a baleset pontos körülményeit.

Josep Martínez nem sérült meg, de a hírek szerint mélyen megrázták a történtek. Az első információk alapján elképzelhető, hogy az idős férfi rosszul lett, és emiatt térhetett át az autós sávjába.

A baleset idejére az érintett útszakaszt lezárták, hogy a mentést és a helyszíni vizsgálatokat biztonságosan el lehessen végezni. A helyi közösséget mélyen megrázta a tragédia, amelynek részleteiről a hatóságok később adnak hivatalos tájékoztatást.

Az egyszeres spanyol válogatott, 27 éves Martínez tavaly nyáron csatlakozott az Interhez. A rutinos Yann Sommer mögött ő a csapat második számú kapusa.