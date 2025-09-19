Vlahovics csak a legjobbakhoz igazolna, de ki fizet érte eleget?

Az Igor Tudor keze alatt újra formába lendülő – az ebben az idényben eddig neki jutó csupán 141 percnyi játékidő alatt négy gólt szerző – Dusan Vlahovics 2026 nyarán szabadon igazolható lesz, és csak óriásklubhoz menne a La Gazzetta dello Sport szerint. A legnagyobb probléma a bére: évi nettó 12 millió eurót keres, ő az európai csúcsligák egyik legjobban fizetett játékosa.

A goal.com arról írt, hogy a Barcelona figyeli Vlahovics teljesítményét, a katalánok őt tekintik Robert Lewandowski utódjának. A capology adatai alapján a lengyel kilences évi 10 millió eurót keres, és a goal.com szerint Vlahovics is 10 milliós keresetet akar, amelyet nem biztos, hogy megadnának neki a nehéz anyagi helyzetben lévő katalán klubnál.

Vlahovics helyzetét az Atlético Madrid és a Manchester United is figyelemmel követi.

A szerb válogatott csatár jelenlegi piaci értéke 35 millió euró a Transfermarkt adatai alapján.