Vlahovics csak a legjobbakhoz igazolna, de ki fizet érte eleget?

Németh LőrincNémeth Lőrinc
2025.09.19. 10:51
Dusan Vlahovics iránt többen érdeklődnek (Fotó: Getty Images)
A Serie A legjobban kereső játékosa Dusan Vlahovics évi bruttó 22 millió eurós fizetéssel. A 2022 januárjában 83 millió euróért szerződtetett szerb csatár nem váltotta be Torinóban a hozzá fűzött reményeket, és bár a mostani idényt jól kezdte, nem valószínű, hogy a Juventusnál marad szerződése lejártát követően.

Az Igor Tudor keze alatt újra formába lendülő – az ebben az idényben eddig neki jutó csupán 141 percnyi játékidő alatt négy gólt szerző – Dusan Vlahovics 2026 nyarán szabadon igazolható lesz, és csak óriásklubhoz menne a La Gazzetta dello Sport szerint.  A legnagyobb probléma a bére: évi nettó 12 millió eurót keres, ő az európai csúcsligák egyik legjobban fizetett játékosa. 

A goal.com arról írt, hogy a Barcelona figyeli Vlahovics teljesítményét, a katalánok őt tekintik Robert Lewandowski utódjának. A capology adatai alapján a lengyel kilences évi 10 millió eurót keres, és a goal.com szerint Vlahovics is 10 milliós keresetet akar, amelyet nem biztos, hogy megadnának neki a nehéz anyagi helyzetben lévő katalán klubnál.

Vlahovics helyzetét az Atlético Madrid és a Manchester United is figyelemmel követi. 

A szerb válogatott csatár jelenlegi piaci értéke 35 millió euró a Transfermarkt adatai alapján.

