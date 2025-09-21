Francesco Totti: Gian Piero Gasperini most bizonyíthat

Derbi délben. Az Olasz Labdarúgó-szövetség a rendőrséggel közösen még a 2004-es nagy balhé után döntött úgy, hogy sötétedés után nem lehet római derbit, vagyis Lazio–AS Roma összecsapást rendezni. Így aztán sokáig 15 órakor kezdődtek ezek az összecsapások, de aztán enyhült a szigor, így előbb 2021-ben, majd 2024-ben is az esti műsorsávba került az ősi rangadó. Ám a tavalyi rendbontások után újra az a döntés született, hogy csak napvilágnál üssék egymást és a rendőröket a szurkolók, így vasárnap a létező leghangulattalanabb időpontban, déli 12.30-tól kerül sor a Derby della Capitaléra.

A Lazio a bizonytalan idénykezdet (három meccs, három pont) után próbál talpra állni, a Roma pedig az első derbigyőzelmében reménykedik az új vezetőedző, Gian Piero Gasperini irányítása alatt. Francesco Totti, a Roma legendája ritkán szólal meg, de most kivételt tett.

„Csak azok érthetik meg ennek a mérkőzésnek a fontosságát és értékét, akik rómaiak – fogalmazott a Corriere dello Sportban. – Az előző fordulóban, a Torino ellen mintha hiányzott volna a csapatból az elszántság és a győzni akarás. Talán egy kicsit könnyedén vették a fiúk a meccset. Egységes csapatként kell játszani, ez az egyetlen módja a győzelemnek.”

A Lazióból Totti az olasz válogatott szélsőt, Mattia Zacca­gnit nevezte meg fő veszélyforrásként, de hozzátette: „Szervezett védekezéssel meg lehet őt is fogni. Gasperini nagyszerű edző, ez jó alkalom, hogy ezt Rómában is bizonyítsa.”

A DAZN a Lazióból azt a játékost szólaltatta meg, akinek igencsak különleges a jelenléte, hiszen azon kevesek közé tartozik, akik a Romából közvetlenül szerződtek át a városi riválishoz: a spanyol Pedrót.

„Rosszul kezdtünk, de ez a derbi nagyszerű lehetőség arra, hogy megmutassuk, mit tudunk – mondta a Barcelonával háromszoros Bajnokok Ligája-győztes, 38 éves csatár. – De tudjuk, hogy extra erőfeszítést kell tennünk. Ez a derbi más, mint a világ összes városi rangadója, nagyobb a szenvedély és az intenzitás, hetek óta másról sem beszélünk. Az emberek megállítanak az utcán, és csak erről kérdeznek. De nekünk, játékosoknak, nem szabad túl sokat agyalnunk ezen, nyugodtnak kell maradni, és arra figyelni, hogy a feszültség ne menjen a felkészülés rovására.”

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Parma

15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Fiorentina–Como

20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfő

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

Szombaton játszották

Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)

Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)

Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)