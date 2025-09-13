Bősze Levente a Como játékosa lett – hivatalos

Bősze Levente még ezt megelőzően egy újabb évvel, 2028 júniusáig hosszabbította meg eredeti szerződését a Dunaszerdahellyel. Tekintettel a játékos életkorára a klubváltáshoz a FIFA engedélyére is szükség volt, ám mostanra már semmi akadálya, hogy a fiatal labdarúgó Olaszországban folytassa pályafutását.

A 16 éves középpályás elsősorban a tartalékcsapatban (Primavera) juthat szóhoz, de nem kizárt, hogy a Cesc Fabregas vezette felnőtt keretben is számításba veszik majd.

„Levi az akadémiánk egyik legnagyobb tehetsége. Büszkék vagyunk rá, hogy a játéktudása egy olyan ambiciózus klubnak is feltűnt, mint a Como. Az a tény, hogy 16 évesen az egyik legjobb európai bajnokság csapata választotta ki őt, egy óriási dicséret neki és az akadémiánkon folyó munka számára. Ez a kölcsönjáték lehetőséget ad Levinek, hogy egy rendkívül versenyképes környezetben lépjen előre és a fejlődése jelenlegi szakaszában megtapasztaljon egy eltérő futballkultúrát. Bízunk benne, hogy ez a jövőre nézve erősebbé teszi őt” – nyilatkozta a klub honlapján a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.