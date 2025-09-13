Nemzeti Sportrádió

Bősze Levente a Como játékosa lett – hivatalos

2025.09.13. 16:05
Fotó: DAC
Bősze Levente Como DAC
A szlovák élvonalban (Niké Liga) érdekelt DAC a hivatalos felületein közölte, hogy az idény végéig kölcsönadta Bősze Leventét az olasz élvonalban (Serie A) érdekelt Comónak, amely kivásárlási opcióval is rendelkezik majd.

Bősze Levente még ezt megelőzően egy újabb évvel, 2028 júniusáig hosszabbította meg eredeti szerződését a Dunaszerdahellyel. Tekintettel a játékos életkorára a klubváltáshoz a FIFA engedélyére is szükség volt, ám mostanra már semmi akadálya, hogy a fiatal labdarúgó Olaszországban folytassa pályafutását.

A 16 éves középpályás elsősorban a tartalékcsapatban (Primavera) juthat szóhoz, de nem kizárt, hogy a Cesc Fabregas vezette felnőtt keretben is számításba veszik majd.

„Levi az akadémiánk egyik legnagyobb tehetsége. Büszkék vagyunk rá, hogy a játéktudása egy olyan ambiciózus klubnak is feltűnt, mint a Como. Az a tény, hogy 16 évesen az egyik legjobb európai bajnokság csapata választotta ki őt, egy óriási dicséret neki és az akadémiánkon folyó munka számára. Ez a kölcsönjáték lehetőséget ad Levinek, hogy egy rendkívül versenyképes környezetben lépjen előre és a fejlődése jelenlegi szakaszában megtapasztaljon egy eltérő futballkultúrát. Bízunk benne, hogy ez a jövőre nézve erősebbé teszi őt” – nyilatkozta a klub honlapján a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.

