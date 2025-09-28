A Milan tíz emberrel verte meg a Napolit és élre állt a Serie A-ban

Az előző négy tétmeccsét kapott gól nélkül megnyerő AC Milan a bajnok Napoli elleni hazai meccsét nagyon hatékonyan kezdte, ugyanis az első félidőben hiába birtokolta 60 százalékban a labdát a vendégcsapat, a hazaiak az első három nagy helyzetükből, három kontrából két gólt szereztek.

Előbb a 3. percben Cristian Pulisic szélről laposan középre lőtt labdáját Alexis Saelemaekers továbbította a kapuba (1–0), majd Youssouf Fofana lőtt tiszta helyzetben fölé a 27. percben. Négy perccel később azonban már 2–0-ra vezetett a Milan: a védelemből előretörő Sztrahinja Pavlovics passzolta be a labdát laposan a bal szélről Fofanának, aki egyből továbbjátszotta azt Pulisicnek, ő pedig lendületből érkezve a kapuba lőtt.

A második félidőben, az 57. percben aztán Pervis Estupinan hozta nehéz helyzetbe saját csapatát: Mike Maignan nagyot védett egy nápolyi helyzetnél, a Milan védője pedig lerántotta a kipattanóra érkező Giovanni Di Lorenzót, amiért azonnal járt a 11-es, videózás után pedig a piros lap is.

Kevin De Bruyne értékesítette a büntetőt, amivel szépített a Napoli (2–1) , a Manchester Citytől igazolt belga az ötödik meccsén a harmadik gólját szerezte a Serie A-ban.

A Napoli azonban a folytatásban, emberelőnyben sem játszott jól, és a Milannak nem is a nápolyi helyzeténél kellett a legjobban izgulnia, hanem akkor, amikor Pavlovics egy beívelést megelőző helyezkedés során az ötösnél kitette a kezeit és arcon legyintette az egyik nápolyi támadót, de Daniele Chiffi játékvezető nem fújta le, és nem is nézte vissza az esetet.

A végén nyomott a Napoli, de tiszta helyzetig nem jutott el (mindig volt egy hazai játékos, aki be tudott vetődni a labda útjába, egyszer pedig Mike Maignan védett nagy vetődéssel egy távoli lövést), így a Milan megfosztotta hibátlan mérlegétől a címvédőt, és jobb gólkülönbségének köszönhetően élre állt a tabellán, az öt európai elitligában így most már csak a német Bayern München mérlege makulátlan.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Milan–Napoli 2–1 (Saelemaekers 3., Pulisic 31., ill. De Bruyne 60. – 11-esből)

Kiállítva: Estupinan (Milan, 57.)

KORÁBBAN

Roma–Hellas Verona 2–0 (Dovbik 7., Soulé 79.)

Pisa–Fiorentina 0–0

Sassuolo–Udinese 3–1 (Laurienté 8., I. Koné 12., Iannoni 81., ill. K. Davis 55.)

Lecce–Bologna 2–2 (L. Coulibaly 13., Camarda 90+4., ill. Orsolini 45+1. – 11-esből, Odgaard 71.)

Szombaton játszották

Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)

Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)

Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)

Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)

Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)

Hétfőn játsszák

18.30: Parma–Torino

20.45: Genoa–Lazio