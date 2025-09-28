Serie A: gyors gólokkal kezdett a Sassuolo, győzött is

Az első negyedórában Armand Laurienté lőtt egy gólt, majd felszolgált egy gólpasszt Ismaël Konénak. A letaglózó kezdés után összekapta magát az Udinese, a második játékrész elején Keinan Davis egy kipattanóból betuszkolta a szépítő gólt, ám az egyenlítés nem jött össze, sőt: két csereember biztossá tette a hazaiak győzelmét – Alieu Fadera beadásából a két perce a pályán lévő Edoardo Iannoni fejelt a kapuba a 81. percben.

Az idényt jól kezdő Udinese egymás után másodszor kapott ki, a két vereséggel nyitó Sassuolo feljövőben van, a legutóbbi három bajnokijából kettőt megnyert.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sassuolo–Udinese 3–1 (Laurienté 8., I. Koné 12., Iannoni 81., ill. K. Davis 55.)

Később

15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Fiorentina

18.00: Lecce–Bologna

20.45: Milan–Napoli

Szombaton játszották

Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)

Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)

Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)

Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)

Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)

Hétfőn játsszák

18.30: Parma–Torino

20.45: Genoa–Lazio