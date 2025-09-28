Nemzeti Sportrádió

Serie A: gyors gólokkal kezdett a Sassuolo, győzött is

2025.09.28. 14:39
Ismaël Koné (jobbra, zöld mezben) a Sassuolo második gólját lövi (Fotó: Getty Images)
A Sassuolo sikerével kezdődött meg az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 5. fordulójának vasárnapi játéknapja: a zöldek hazai pályán 3–1-re legyőzték az Udinesét.

Az első negyedórában Armand Laurienté lőtt egy gólt, majd felszolgált egy gólpasszt Ismaël Konénak. A letaglózó kezdés után összekapta magát az Udinese, a második játékrész elején Keinan Davis egy kipattanóból betuszkolta a szépítő gólt, ám az egyenlítés nem jött össze, sőt: két csereember biztossá tette a hazaiak győzelmét – Alieu Fadera beadásából a két perce a pályán lévő Edoardo Iannoni fejelt a kapuba a 81. percben.

Az idényt jól kezdő Udinese egymás után másodszor kapott ki, a két vereséggel nyitó Sassuolo feljövőben van, a legutóbbi három bajnokijából kettőt megnyert.

OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Udinese 3–1 (Laurienté 8., I. Koné 12., Iannoni 81., ill. K. Davis 55.)
Később
15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Fiorentina
18.00: Lecce–Bologna
20.45: Milan–Napoli

Szombaton játszották
Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)
Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)
Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)
Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)
Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)
Hétfőn játsszák
18.30: Parma–Torino
20.45: Genoa–Lazio

   
  1. Napoli

4

4

9–3

+6

12

  2. Juventus

5

3

2

9–5

+4

11

  3. Internazionale

5

3

2

13–7

+6

9

  4. Atalanta

5

2

3

10–4

+6

9

  5. Milan

4

3

1

7–2

+5

9

  6. Cremonese

5

2

3

6–4

+2

9

  7. Roma

4

3

1

3–1

+2

9

  8. Como

5

2

2

1

6–4

+2

8

  9. Cagliari

5

2

1

2

5–5

0

7

10. Udinese

5

2

1

2

5–8

–3

7

11. Bologna

4

2

2

3–3

0

6

12. Sassuolo

5

2

3

7–8

–1

6

13. Torino

4

1

1

2

1–8

–7

4

14. Lazio

4

1

3

4–4

0

3

15. Verona

4

3

1

2–6

–4

3

16. Genoa

4

2

2

2–4

–2

2

17. Fiorentina

4

2

2

3–6

–3

2

18. Parma

4

2

2

1–5

–4

2

19. Pisa

4

1

3

3–6

–3

1

20. Lecce

4

1

3

2–8

–6

1

 

 

