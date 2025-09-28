Serie A: gyors gólokkal kezdett a Sassuolo, győzött is

Az első negyedórában Armand Laurienté lőtt egy gólt, majd felszolgált egy gólpasszt Ismaël Konénak. A letaglózó kezdés után összekapta magát az Udinese, a második játékrész elején Keinan Davis egy kipattanóból betuszkolta a szépítő gólt, ám az egyenlítés nem jött össze, sőt: két csereember biztossá tette a hazaiak győzelmét – Alieu Fadera beadásából a két perce a pályán lévő Edoardo Iannoni fejelt a kapuba a 81. percben.
Az idényt jól kezdő Udinese egymás után másodszor kapott ki, a két vereséggel nyitó Sassuolo feljövőben van, a legutóbbi három bajnokijából kettőt megnyert.
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Udinese 3–1 (Laurienté 8., I. Koné 12., Iannoni 81., ill. K. Davis 55.)
Később
15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Fiorentina
18.00: Lecce–Bologna
20.45: Milan–Napoli
Szombaton játszották
Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)
Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)
Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)
Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)
Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)
Hétfőn játsszák
18.30: Parma–Torino
20.45: Genoa–Lazio
|1. Napoli
4
4
–
–
9–3
+6
12
|2. Juventus
5
3
2
–
9–5
+4
11
|3. Internazionale
5
3
–
2
13–7
+6
9
|4. Atalanta
5
2
3
–
10–4
+6
9
|5. Milan
4
3
–
1
7–2
+5
9
|6. Cremonese
5
2
3
–
6–4
+2
9
|7. Roma
4
3
–
1
3–1
+2
9
|8. Como
5
2
2
1
6–4
+2
8
|9. Cagliari
5
2
1
2
5–5
0
7
|10. Udinese
5
2
1
2
5–8
–3
7
|11. Bologna
4
2
–
2
3–3
0
6
|12. Sassuolo
5
2
–
3
7–8
–1
6
|13. Torino
4
1
1
2
1–8
–7
4
|14. Lazio
4
1
–
3
4–4
0
3
|15. Verona
4
–
3
1
2–6
–4
3
|16. Genoa
4
–
2
2
2–4
–2
2
|17. Fiorentina
4
–
2
2
3–6
–3
2
|18. Parma
4
–
2
2
1–5
–4
2
|19. Pisa
4
–
1
3
3–6
–3
1
|20. Lecce
4
–
1
3
2–8
–6
1