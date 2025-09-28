Serie A: Mel Gibson is megnézte a Roma győzelmét a Verona ellen

A Hellas Verona meglehetősen rossz, a Roma viszont valamivel jobb passzban, győztes római derbivel a háta mögött várta a vasárnap délutáni találkozót, amelyet egy igazi hollywoodi világsztár, a kétszeres Oscar- és Golden Globe-díjas Mel Gibson is a helyszínen tekintett meg.

Mel Gibson a római Olimpiai Stadionban (Fotó: Getty Images)

És nemcsak a forma, hanem a történelmi statisztika is a Roma-győzelmét sejtette: a „farkasok” a két csapat legutóbbi 28 római meccsén veretlenek maradtak a Verona ellen, ebből ráadásul 22-szer győzni tudtak az Olimpiai Stadionban.

Az első félidőt is sokkal jobban kezdte a Roma: Zeki Celik remek beadása után Artem Dovbik – aki ebben az idényben először lépett pályára a kezdőcsapatban – fejjel már a 7. percben megszerezte a vezetést a fővárosiak számára. Az ezt követő percekben is jobban játszott a Roma, a félidő feléhez érve azonban varázsütés-szerűen megváltozott a meccs képe: a Verona átvette az irányítást, és egyre közelebb került az egyenlítéshez.

A vendégek főleg a második félidő elején játszottak fölényben, miközben a Roma játéka teljesen arra összpontosult, hogy megóvja minimális vezetését. Az egyenlítés azonban nem jött össze, helyette viszont másodszor is betalált a hazai együttes: a 79. percben szerencsésen került a labda Matías Souléhoz, aki közelről a kapu bal sarkába gurított.

A 95. percben Gift Orban még a római kapuba juttatta a labdát, de VAR-vizsgálat után a találatot kezezés miatt érvénytelenítették – így a Roma 2–0-ra nyert, és sorozatban a 29. hazai meccsén maradt veretlen a Verona ellen.

A másik délutáni összecsapáson a Pisa és a Fiorentina gól nélküli döntetlenre végzett egymással, egy olyan találkozón, ahol mindösszesen három kaput eltaláló lövés volt a kilencven perc alatt.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Roma–Hellas Verona 2–0 (Dovbik 7., Soulé 79.)

Pisa–Fiorentina 0–0

KORÁBBAN

Sassuolo–Udinese 3–1 (Laurienté 8., I. Koné 12., Iannoni 81., ill. K. Davis 55.)

KÉSŐBB

18.00: Lecce–Bologna

20.45: Milan–Napoli

Szombaton játszották

Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)

Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)

Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)

Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)

Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)

Hétfőn játsszák

18.30: Parma–Torino

20.45: Genoa–Lazio