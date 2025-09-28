Nemzeti Sportrádió

Serie A: Mel Gibson is megnézte a Roma győzelmét a Verona ellen

T. Z.T. Z.
2025.09.28. 16:56
A Roma hozta a kötelezőt a Verona ellen (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 5. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén a Roma hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Hellas Veronát.

A Hellas Verona meglehetősen rossz, a Roma viszont valamivel jobb passzban, győztes római derbivel a háta mögött várta a vasárnap délutáni találkozót, amelyet egy igazi hollywoodi világsztár, a kétszeres Oscar- és Golden Globe-díjas Mel Gibson is a helyszínen tekintett meg.

Mel Gibson a római Olimpiai Stadionban (Fotó: Getty Images)

És nemcsak a forma, hanem a történelmi statisztika is a Roma-győzelmét sejtette: a „farkasok” a két csapat legutóbbi 28 római meccsén veretlenek maradtak a Verona ellen, ebből ráadásul 22-szer győzni tudtak az Olimpiai Stadionban.

Az első félidőt is sokkal jobban kezdte a Roma: Zeki Celik remek beadása után Artem Dovbik – aki ebben az idényben először lépett pályára a kezdőcsapatban – fejjel már a 7. percben megszerezte a vezetést a fővárosiak számára. Az ezt követő percekben is jobban játszott a Roma, a félidő feléhez érve azonban varázsütés-szerűen megváltozott a meccs képe: a Verona átvette az irányítást, és egyre közelebb került az egyenlítéshez.

A vendégek főleg a második félidő elején játszottak fölényben, miközben a Roma játéka teljesen arra összpontosult, hogy megóvja minimális vezetését. Az egyenlítés azonban nem jött össze, helyette viszont másodszor is betalált a hazai együttes: a 79. percben szerencsésen került a labda Matías Souléhoz, aki közelről a kapu bal sarkába gurított.

A 95. percben Gift Orban még a római kapuba juttatta a labdát, de VAR-vizsgálat után a találatot kezezés miatt érvénytelenítették – így a Roma 2–0-ra nyert, és sorozatban a 29. hazai meccsén maradt veretlen a Verona ellen.

A másik délutáni összecsapáson a Pisa és a Fiorentina gól nélküli döntetlenre végzett egymással, egy olyan találkozón, ahol mindösszesen három kaput eltaláló lövés volt a kilencven perc alatt. 

OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
Roma–Hellas Verona 2–0 (Dovbik 7., Soulé 79.)
Pisa–Fiorentina 0–0
KORÁBBAN
Sassuolo–Udinese 3–1 (Laurienté 8., I. Koné 12., Iannoni 81., ill. K. Davis 55.)
KÉSŐBB
18.00: Lecce–Bologna
20.45: Milan–Napoli

Szombaton játszották
Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)
Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)
Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)
Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)
Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)
Hétfőn játsszák
18.30: Parma–Torino
20.45: Genoa–Lazio

  1. Napoli44  9–3+6 12 
  2. Roma541  5–1+4 12 
  3. Juventus532  9–5+4 11 
  4. Internazionale53213–7+6   9 
  5. Atalanta52310–4+6   9 
  6. Milan431  7–2+5   9 
  7. Cremonese523  6–4+2   9 
  8. Como5221  6–4+2   8 
  9. Cagliari5212  5–5  0   7 
10. Udinese5212  5–8–3   7 
11. Bologna422  3–3  0   6 
12. Sassuolo523  7–8–1   6 
13. Torino4112  1–8–7   4 
14. Lazio413  4–4  0   3 
15. Fiorentina532  3–6–3   3 
16. Verona532  2–8–6   3 
17. Genoa422  2–4–2   2 
18. Pisa523  3–6–3   2 
19. Parma422  1–5–4   2 
20. Lecce413  2–8–6   1 
