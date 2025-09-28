Serie A: Mel Gibson is megnézte a Roma győzelmét a Verona ellen

A Hellas Verona meglehetősen rossz, a Roma viszont valamivel jobb passzban, győztes római derbivel a háta mögött várta a vasárnap délutáni találkozót, amelyet egy igazi hollywoodi világsztár, a kétszeres Oscar- és Golden Globe-díjas Mel Gibson is a helyszínen tekintett meg.
És nemcsak a forma, hanem a történelmi statisztika is a Roma-győzelmét sejtette: a „farkasok” a két csapat legutóbbi 28 római meccsén veretlenek maradtak a Verona ellen, ebből ráadásul 22-szer győzni tudtak az Olimpiai Stadionban.
Az első félidőt is sokkal jobban kezdte a Roma: Zeki Celik remek beadása után Artem Dovbik – aki ebben az idényben először lépett pályára a kezdőcsapatban – fejjel már a 7. percben megszerezte a vezetést a fővárosiak számára. Az ezt követő percekben is jobban játszott a Roma, a félidő feléhez érve azonban varázsütés-szerűen megváltozott a meccs képe: a Verona átvette az irányítást, és egyre közelebb került az egyenlítéshez.
A vendégek főleg a második félidő elején játszottak fölényben, miközben a Roma játéka teljesen arra összpontosult, hogy megóvja minimális vezetését. Az egyenlítés azonban nem jött össze, helyette viszont másodszor is betalált a hazai együttes: a 79. percben szerencsésen került a labda Matías Souléhoz, aki közelről a kapu bal sarkába gurított.
A 95. percben Gift Orban még a római kapuba juttatta a labdát, de VAR-vizsgálat után a találatot kezezés miatt érvénytelenítették – így a Roma 2–0-ra nyert, és sorozatban a 29. hazai meccsén maradt veretlen a Verona ellen.
A másik délutáni összecsapáson a Pisa és a Fiorentina gól nélküli döntetlenre végzett egymással, egy olyan találkozón, ahol mindösszesen három kaput eltaláló lövés volt a kilencven perc alatt.
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
Roma–Hellas Verona 2–0 (Dovbik 7., Soulé 79.)
Pisa–Fiorentina 0–0
KORÁBBAN
Sassuolo–Udinese 3–1 (Laurienté 8., I. Koné 12., Iannoni 81., ill. K. Davis 55.)
KÉSŐBB
18.00: Lecce–Bologna
20.45: Milan–Napoli
Szombaton játszották
Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)
Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)
Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)
Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)
Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)
Hétfőn játsszák
18.30: Parma–Torino
20.45: Genoa–Lazio
|1. Napoli
|4
|4
|–
|–
|9–3
|+6
|12
|2. Roma
|5
|4
|–
|1
|5–1
|+4
|12
|3. Juventus
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|4. Internazionale
|5
|3
|–
|2
|13–7
|+6
|9
|5. Atalanta
|5
|2
|3
|–
|10–4
|+6
|9
|6. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|7. Cremonese
|5
|2
|3
|–
|6–4
|+2
|9
|8. Como
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|9. Cagliari
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|10. Udinese
|5
|2
|1
|2
|5–8
|–3
|7
|11. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|12. Sassuolo
|5
|2
|–
|3
|7–8
|–1
|6
|13. Torino
|4
|1
|1
|2
|1–8
|–7
|4
|14. Lazio
|4
|1
|–
|3
|4–4
|0
|3
|15. Fiorentina
|5
|–
|3
|2
|3–6
|–3
|3
|16. Verona
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|17. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|18. Pisa
|5
|–
|2
|3
|3–6
|–3
|2
|19. Parma
|4
|–
|2
|2
|1–5
|–4
|2
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1