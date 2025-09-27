Az Atalanta folytatta jó sorozatát Torinóban

A Juventus és az Atalanta is vereség nélkül zárta az első négy fordulót. A bergamóiaknak jól megy Torinóban, 2018 márciusában kaptak ki utoljára a Juventus vendégeként.

Az első félidő hajrájában meg is szerezték a vezetést Ivan Juric tanítványai: Vaszilije Adzsics labdát veszített, Kamaldeen Sulemana pedig 15 méterről kilőtte a bal sarkot.

Az 52. percben növelhette volna előnyét az Atalanta, ám Nikola Krsztovics ziccerben kapu mellé lőtt. Ez sokba került a vendégeknek, ugyanis a 78. percben Joao Mário beadásánál Odilon Kossounou lyukat rúgott, a két perccel korábban beállt Juan Cabal pedig időben eszmélt, és közelről a kapuba helyezett.

A hajrában Weston McKennie lábában maradt a győzelem, az amerikai játékos egy szöglet után lefejelt labdát Marco Carnesecchi kapusba lőtt. Az Atalanta Marten de Roon kiállítása miatt a 80. percben megfogyatkozott, de az eredmény ezt követően már nem változott. Mindkét csapat egy-egy ponttal gazdagodott, és megőrizte veretlenségét. A bergamóiak folytatták torinói veretlenségi sorozatukat.

Az újonc Cremonese meglepetésre öt forduló után is veretlen, ezúttal Comóban játszott 1–1-es döntetlent.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)

Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)

Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)

Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)

Később

20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)