Az Atalanta folytatta jó sorozatát Torinóban

A Juventus és az Atalanta is vereség nélkül zárta az első négy fordulót. A bergamóiaknak jól megy Torinóban, 2018 márciusában kaptak ki utoljára a Juventus vendégeként.
Az első félidő hajrájában meg is szerezték a vezetést Ivan Juric tanítványai: Vaszilije Adzsics labdát veszített, Kamaldeen Sulemana pedig 15 méterről kilőtte a bal sarkot.
Az 52. percben növelhette volna előnyét az Atalanta, ám Nikola Krsztovics ziccerben kapu mellé lőtt. Ez sokba került a vendégeknek, ugyanis a 78. percben Joao Mário beadásánál Odilon Kossounou lyukat rúgott, a két perccel korábban beállt Juan Cabal pedig időben eszmélt, és közelről a kapuba helyezett.
A hajrában Weston McKennie lábában maradt a győzelem, az amerikai játékos egy szöglet után lefejelt labdát Marco Carnesecchi kapusba lőtt. Az Atalanta Marten de Roon kiállítása miatt a 80. percben megfogyatkozott, de az eredmény ezt követően már nem változott. Mindkét csapat egy-egy ponttal gazdagodott, és megőrizte veretlenségét. A bergamóiak folytatták torinói veretlenségi sorozatukat.
Az újonc Cremonese meglepetésre öt forduló után is veretlen, ezúttal Comóban játszott 1–1-es döntetlent.
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)
Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)
Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)
Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)
Később
20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|4
|4
|–
|–
|9–3
|+6
|12
|2. Juventus
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|3. Atalanta
|5
|2
|3
|–
|10–4
|+6
|9
|4. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|5. Cremonese
|5
|2
|3
|–
|6–4
|+2
|9
|6. Roma
|4
|3
|–
|1
|3–1
|+2
|9
|7. Como
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|8. Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|9. Udinese
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|10. Internazionale
|4
|2
|–
|2
|11–7
|+4
|6
|11. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|12. Torino
|4
|1
|1
|2
|1–8
|–7
|4
|13. Lazio
|4
|1
|–
|3
|4–4
|0
|3
|14. Sassuolo
|4
|1
|–
|3
|4–7
|–3
|3
|15. Verona
|4
|–
|3
|1
|2–6
|–4
|3
|16. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|17. Fiorentina
|4
|–
|2
|2
|3–6
|–3
|2
|18. Parma
|4
|–
|2
|2
|1–5
|–4
|2
|19. Pisa
|4
|–
|1
|3
|3–6
|–3
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1