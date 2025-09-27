Az Inter kétgólos győzelmet aratott Szardínián

Az Internazionale két vereség után az előző fordulóban legyőzte a Sassuolót, ám szombat este ahhoz a Cagliarihoz látogatott, amely a legutóbbi két bajnokiját megnyerte.

Jól kezdtek a milánóiak, a kilencedik percben Alessandro Bastoni adott középre, Lautaro Martínez pedig a jobb sarokba fejelt (0–1). A szárdok ráadásul a félidő vége előtt elveszítették Andrea Belottit, akit sérülés miatt le kellett cserélnie Fabio Pisacane vezetőedzőnek.

A második játékrész elején Hakan Calhanoglu lövése a bal kapufáról pattant keresztbe, majd a 74. percben a Cagliari járt közel az egyenlítéshez, amikor Sebastiano Esposito szögletét Michael Folorunsho nagy erővel a bal kapufára fejelte.

A 82. percben eldöntötte a mérkőzést az Inter, Federico Di Marco beadását Francesco Pio Esposito belsőzte a kapuba, a fiatal játékos pályafutása első Serie A-gólját szerezte (0–2). A milánóiak a harmadik győzelmüket ünnepelhették a bajnokságban.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)

Korábban

Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)

Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)

Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)

Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)

Vasárnap

12.30: Sassuolo–Udinese (Tv: Match4)

15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Fiorentina

18.00: Lecce–Bologna

20.45: Milan–Napoli