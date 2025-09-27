Az Inter kétgólos győzelmet aratott Szardínián

Az Internazionale két vereség után az előző fordulóban legyőzte a Sassuolót, ám szombat este ahhoz a Cagliarihoz látogatott, amely a legutóbbi két bajnokiját megnyerte.
Jól kezdtek a milánóiak, a kilencedik percben Alessandro Bastoni adott középre, Lautaro Martínez pedig a jobb sarokba fejelt (0–1). A szárdok ráadásul a félidő vége előtt elveszítették Andrea Belottit, akit sérülés miatt le kellett cserélnie Fabio Pisacane vezetőedzőnek.
A második játékrész elején Hakan Calhanoglu lövése a bal kapufáról pattant keresztbe, majd a 74. percben a Cagliari járt közel az egyenlítéshez, amikor Sebastiano Esposito szögletét Michael Folorunsho nagy erővel a bal kapufára fejelte.
A 82. percben eldöntötte a mérkőzést az Inter, Federico Di Marco beadását Francesco Pio Esposito belsőzte a kapuba, a fiatal játékos pályafutása első Serie A-gólját szerezte (0–2). A milánóiak a harmadik győzelmüket ünnepelhették a bajnokságban.
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)
Korábban
Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)
Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)
Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)
Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)
Vasárnap
12.30: Sassuolo–Udinese (Tv: Match4)
15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Fiorentina
18.00: Lecce–Bologna
20.45: Milan–Napoli
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|4
|4
|–
|–
|9–3
|+6
|12
|2. Juventus
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|3. Internazionale
|5
|3
|–
|2
|13–7
|+6
|9
|4. Atalanta
|5
|2
|3
|–
|10–4
|+6
|9
|5. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|6. Cremonese
|5
|2
|3
|–
|6–4
|+2
|9
|7. Roma
|4
|3
|–
|1
|3–1
|+2
|9
|8. Como
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|9. Cagliari
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|10. Udinese
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|11. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|12. Torino
|4
|1
|1
|2
|1–8
|–7
|4
|13. Lazio
|4
|1
|–
|3
|4–4
|0
|3
|14. Sassuolo
|4
|1
|–
|3
|4–7
|–3
|3
|15. Verona
|4
|–
|3
|1
|2–6
|–4
|3
|16. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|17. Fiorentina
|4
|–
|2
|2
|3–6
|–3
|2
|18. Parma
|4
|–
|2
|2
|1–5
|–4
|2
|19. Pisa
|4
|–
|1
|3
|3–6
|–3
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1