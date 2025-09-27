Nemzeti Sportrádió

Az Inter kétgólos győzelmet aratott Szardínián

2025.09.27. 22:39
Enrico LocciLautaro Martínez (10) szerezte az első Inter-gólt (Fotó: Getty Images)
Internazionale Serie A Cagliari
Az Internazionale labdarúgócsapata 2–0-s győzelmet aratott a Cagliari otthonában az olasz bajnokság (Serie A) 5. fordulójában.
Olasz labdarúgás
3 órája

Az Atalanta folytatta jó sorozatát Torinóban

Az újonc Cremonese tovább őrzi veretlenségét, ezúttal Comóban játszott 1–1-et.

Az Internazionale két vereség után az előző fordulóban legyőzte a Sassuolót, ám szombat este ahhoz a Cagliarihoz látogatott, amely a legutóbbi két bajnokiját megnyerte.

Jól kezdtek a milánóiak, a kilencedik percben Alessandro Bastoni adott középre, Lautaro Martínez pedig a jobb sarokba fejelt (0–1). A szárdok ráadásul a félidő vége előtt elveszítették Andrea Belottit, akit sérülés miatt le kellett cserélnie Fabio Pisacane vezetőedzőnek.

A második játékrész elején Hakan Calhanoglu lövése a bal kapufáról pattant keresztbe, majd a 74. percben a Cagliari járt közel az egyenlítéshez, amikor Sebastiano Esposito szögletét Michael Folorunsho nagy erővel a bal kapufára fejelte.

A 82. percben eldöntötte a mérkőzést az Inter, Federico Di Marco beadását Francesco Pio Esposito belsőzte a kapuba, a fiatal játékos pályafutása első Serie A-gólját szerezte (0–2). A milánóiak a harmadik győzelmüket ünnepelhették a bajnokságban.

OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
Cagliari–Internazionale 0–2 (L. Martínez 9., F. Esposito 82.)
Korábban
Como–Cremonese 1–1 (N. Paz 32., ill. Baschirotto 69.)
Kiállítás: J. Rodríguez (82., Como)
Juventus–Atalanta 1–1 (Cabal 78., ill. Sulemana 45.)
Kiállítás: De Roon (80., Atalanta)
Vasárnap
12.30: Sassuolo–Udinese (Tv: Match4)
15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Fiorentina
18.00: Lecce–Bologna
20.45: Milan–Napoli

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Napoli449–3+612
2. Juventus5329–5+411
3. Internazionale53213–7+69
4. Atalanta52310–4+69
5. Milan4317–2+59
6. Cremonese5236–4+29
7. Roma4313–1+29
8. Como52216–4+28
9. Cagliari52125–507
10. Udinese42114–5–17
11. Bologna4223–306
12. Torino41121–8–74
13. Lazio4134–403
14. Sassuolo4134–7–33
15. Verona4312–6–43
16. Genoa4222–4–22
17. Fiorentina4223–6–32
18. Parma4221–5–42
19. Pisa4133–6–31
20. Lecce4132–8–61

 

 

