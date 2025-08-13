Sportrádió

Megvolt a szokásos drukkerroham, alig 50 percig tartott a Juventus ünnepi meccse

2025.08.13. 21:40
Pályán a Juve-tábor (Fotó: Imago Images)
A Juventus 2–0-ra vezetett az utánpótlása legjobbjaiból összeállított NextGen-csapat ellen, amikor a fiatal drukkerek elözönlötték a torinói stadion játékterét, és félbeszakadt a szerdai mérkőzés – ahogyan szokott.

„Egy jó edzés, egy családias hangulatú délután, egy nagyszerű alkalom arra, hogy közösen indítsuk be az új idényt” – fogalmaz hivatalos honlapján a Juventus a hagyományos házon belüli mérkőzésről szóló tudósításában.

Az idénynyitó meccs sajátossága, hogy a második félidő elején a drukkerek berohanhatnak a játéktérre; a tradíció nem tört meg az idén sem, sok ezer gyors lábú fiatalnak nyílt alkalma közös fotót készíteni a labdarúgókkal.

 

Ami a mérkőzést illeti, a „nagyok” 2–0-ra vezettek, amikor a rajongók a pályára özönlöttek. A gólokat Douglas Luiz és Dusan Vlahovics szerezte, de utóbbit még ebben az ünnepi atmoszférában is sokan kifütyülték; a szerb szerződése jövő nyáron lejár, és mivel nincs egyezség a hosszabbításról, a Juve még ezen a nyáron meg akar szabadulni tőle.

A Football Italia emlékeztet, hogy nem Vlahovics volt az egyetlen, aki a valószínűsíthető távozása ellenére játéklehetőséget kapott Igor Tudor vezetőedzőtől: többé-kevésbé hasonló helyzetben van a másik gólszerző, Douglas Luiz, valamint Filip Kosztics, Nico González, Lloyd Kelly, Daniele Rugani és Fabio Miretti – utóbbi ráadásul meg is sérült.

A Juve a hétvégén még játszik egy felkészülési mérkőzést az Atalantával, majd augusztus 24-én a Parma ellen hazai pályán kezdi a bajnoki idényt.

 

Ezek is érdekelhetik