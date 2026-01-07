A magyar–román meccs szünetében búcsúzik három kézilabdaklasszisunk

Balogh Zsolt 2025 nyarán vonult vissza a kézilabdától, míg Ancsin Gábor és Lékai Máté szintén a közelmúltban jelentették be, hogy véget ért szereplésük a nemzeti csapatban – írta beharangozójában az MKSZ.

KÉZILABDA

Felkészülési mérkőzés, Győr

Január 9., 19.00: Magyarország–Románia