A magyar–román meccs szünetében búcsúzik három kézilabdaklasszisunk
Pénteken a Magyarország–Románia férfi felkészülési kézilabda-mérkőzés szünetében ünnepélyesen is elbúcsúztatják a tavaly a nemzeti csapattól visszavonuló Lékai Mátét, Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot – jelentette be honlapján a Magyar Kézilabda-szövetség.
Balogh Zsolt 2025 nyarán vonult vissza a kézilabdától, míg Ancsin Gábor és Lékai Máté szintén a közelmúltban jelentették be, hogy véget ért szereplésük a nemzeti csapatban – írta beharangozójában az MKSZ.
KÉZILABDA
Felkészülési mérkőzés, Győr
Január 9., 19.00: Magyarország–Románia
