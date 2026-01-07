Nemzeti Sportrádió

A magyar–román meccs szünetében búcsúzik három kézilabdaklasszisunk

2026.01.07. 18:50
Lékai Máté (Fotó: Árvai Károly)
Pénteken a Magyarország–Románia férfi felkészülési kézilabda-mérkőzés szünetében ünnepélyesen is elbúcsúztatják a tavaly a nemzeti csapattól visszavonuló Lékai Mátét, Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot – jelentette be honlapján a Magyar Kézilabda-szövetség.

 

Balogh Zsolt 2025 nyarán vonult vissza a kézilabdától, míg Ancsin Gábor és Lékai Máté szintén a közelmúltban jelentették be, hogy véget ért szereplésük a nemzeti csapatban – írta beharangozójában az MKSZ.

KÉZILABDA
Felkészülési mérkőzés, Győr
Január 9., 19.00: Magyarország–Románia

 

Ancsin Gábor magyar férfi kézilabda-válogatott Balogh Zsolt Lékai Máté
