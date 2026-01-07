NS-infó: argentin középpályás is csatlakozott a ZTE keretéhez

Kedden a Nemzeti Sport adta hírül, hogy a ZTE-vel edz a 19 éves nigériai védő, Akpe Victory, aki várhatóan szerződést is kap a klubtól, szerdán pedig egy argentin középpályás is csatlakozott a kerthez, a 20 éves Nicolás Elosú.

Elosú hazájából, a Racing II-től érkezett, eddig ifjúsági sorozatokban szerepelt Argentínában. Úgy tudjuk, ő is a ZTE-vel tart a holnap kezdődő horvátországi edzőtáborba.

Ugyanakkor kérdéses a zalaegerszegi jövője a szeptemberben érkezett brazil védőnek, Diego Borgesnek, aki iránt külföldről van érdeklődés. Továbbá korábban jeleztük, hogy Bodnár Gergőt és Krajcsovics Ábelt az Újpest szerződtetné, Klausz Milán iránt pedig az MTK érdeklődik.

A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8.–17., Umag (Horvátország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)

Január 17., szombat: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)

Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nicolás Elosú (argentin, Racing II – Argentína), Akpe Victory (nigériai, FK Banga – Litvánia)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bodnár Gergő (Újpest FC), Diego Borges (brazil), Klausz Milán (MTK), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)