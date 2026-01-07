NS-infó: argentin középpályás is csatlakozott a ZTE keretéhez

Nemzeti Sportrádió

2026.01.07.
Nicolás Elosú az argentin Racingtól szerződhet Zalaegerszegre (Forrás: youtube.com)
A Nemzeti Sport értesülései szerint szerdán egy argentin középpályás is csatlakozott a ZTE labdarúgócsapatának keretéhez.

 

 

Kedden a Nemzeti Sport adta hírül, hogy a ZTE-vel edz a 19 éves nigériai védő, Akpe Victory, aki várhatóan szerződést is kap a klubtól, szerdán pedig egy argentin középpályás is csatlakozott a kerthez, a 20 éves Nicolás Elosú.

Elosú hazájából, a Racing II-től érkezett, eddig ifjúsági sorozatokban szerepelt Argentínában. Úgy tudjuk, ő is a ZTE-vel tart a holnap kezdődő horvátországi edzőtáborba.

Ugyanakkor kérdéses a zalaegerszegi jövője a szeptemberben érkezett brazil védőnek, Diego Borgesnek, aki iránt külföldről van érdeklődés. Továbbá korábban jeleztük, hogy Bodnár Gergőt és Krajcsovics Ábelt az Újpest szerződtetné, Klausz Milán iránt pedig az MTK érdeklődik.

 

A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 
Edzőtábor: január 8.17., Umag (Horvátország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát) 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők:  –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  – 
Kiszemeltek: Nicolás Elosú (argentin, Racing II – Argentína), Akpe Victory (nigériai, FK Banga – Litvánia)
Távozók: 
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bodnár Gergő (Újpest FC), Diego Borges (brazil), Klausz Milán (MTK), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)

 

