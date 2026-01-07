NS-infó: argentin középpályás is csatlakozott a ZTE keretéhez
Kedden a Nemzeti Sport adta hírül, hogy a ZTE-vel edz a 19 éves nigériai védő, Akpe Victory, aki várhatóan szerződést is kap a klubtól, szerdán pedig egy argentin középpályás is csatlakozott a kerthez, a 20 éves Nicolás Elosú.
Elosú hazájából, a Racing II-től érkezett, eddig ifjúsági sorozatokban szerepelt Argentínában. Úgy tudjuk, ő is a ZTE-vel tart a holnap kezdődő horvátországi edzőtáborba.
Ugyanakkor kérdéses a zalaegerszegi jövője a szeptemberben érkezett brazil védőnek, Diego Borgesnek, aki iránt külföldről van érdeklődés. Továbbá korábban jeleztük, hogy Bodnár Gergőt és Krajcsovics Ábelt az Újpest szerződtetné, Klausz Milán iránt pedig az MTK érdeklődik.
A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 8.–17., Umag (Horvátország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Nicolás Elosú (argentin, Racing II – Argentína), Akpe Victory (nigériai, FK Banga – Litvánia)
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bodnár Gergő (Újpest FC), Diego Borges (brazil), Klausz Milán (MTK), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)