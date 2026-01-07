Nemzeti Sportrádió

Kata Mihály visszakapaszkodna a mezőny első felébe az MTK-val

2026.01.07. 18:25
Kata Mihály (Fotó: Kovács Péter)
MTK NB I Kata Mihály
Sérülése után visszakapaszkodna csapatával az első hat helyezett közé Kata Mihály, a labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest középpályása.

 

A csapatkapitány novemberben szenvedett bokaszalag-sérülést, amelynek következtében csak a napokban kezdheti el az egyéni futóedzéseket.

„Remélhetőleg minél hamarabb már a csapattársakkal edzhetek, mert a sérülésem pillanatában kitűztem magamnak a célt, hogy a tavaszi szezon első fordulójában újra a pályán lennék” – mondta 23 éves játékos az M1 aktuális csatornának adott interjúban.

Mielőtt az ötszörös válogatott középpályás megsérült, csapata az ötödik helyen állt a bajnokságban, végül csak a kilencedikről várhatja a folytatást.

„Idegesítő volt tétlenül nézni az utolsó öt fordulót, mert olyan pillanatban sérültem meg, amikor az élmezőnyhöz tartozó ellenfelekkel is játszottunk, ráadásul idegenben, és sajnáltam, hogy nem segíthettem” – utalt elsősorban a listavezet   ETO FC elleni 3-0-s, illetve a harmadik helyezett Paksi FC otthonában elszenvedett 3–1-es vereségekre.

Mindemellett a Diósgyőr (0–4) és az Újpest ellen (3–4) sem szerzett pontot csapata, az őszi szezont pedig a Zalaegerszeg elleni 1-1-es döntetlennel zárta. A télen aztán Horváth Dávidot Pinezits Máté váltotta a vezetőedzői poszton.

„Az utánpótlásban már dolgoztam együtt Mátéval, s igaz, hogy hét-nyolc évvel ezelőtt, de az azóta eltelt időszakban is tartottuk a kapcsolatot” – fogalmazott, majd hozzátette, sajnálja, hogy Horváth Dávid munkája véget ért az első csapatnál, de képesnek tartja a keretet, hogy visszakapaszkodjanak a mezőny első felébe.

„Ott is van a helyünk, nagyjából a harmadik és a hatodik hely környékén, és emellett szeretném a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, hogy újra válogatott meghívót kapjak” – zárta.

(MTI)

