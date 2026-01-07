Fél évig egyedül edzett, most visszatért álmai csapatához Radamel Falcao

Radamel Falcao tizenöt évnyi európai légióskodás után, 2024 nyarán tért vissza hazájába, hogy gyermekkori álmát megvalósítva a Millonarios játékosa legyen.

Egy év alatt 29 tétmeccsen 11 gólt szerzett, aztán a bajnoki rájátszásból történt fájdalmas kiesés hatására tavaly nyáron úgy döntött: nem újítja meg szerződését.

A 104-szeres kolumbiai válogatott támadó azóta egyéni edzéseket végzett, és most, egy hónappal a 40. születésnapja előtt, egy utolsó tánc erejéig újra aláírt a Millonariosnak.



