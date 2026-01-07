Nemzeti Sportrádió

Török bundabotrány: több mint 200 személyt hallgat meg a szövetség fegyelmi bizottsága

2026.01.07. 17:53
Fotó: Getty Images (illusztráció)
A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) fegyelmi bizottsága 108 edzőt és 104 klubvezetőt hallgat meg a török labdarúgást megrázó, október végén kirobbant fogadási botrány miatt.

 

A szervezet beszámolója szerint mind a 212 személy kötött tiltott fogadásokat a mérkőzésekre az elmúlt öt évben.

Korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a TFF, rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

Később 102 első és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

December 9-én további húsz embert tartóztattak le, a török média szerint köztük volt Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce játékosa, Metehan Baltaci, a Galatasaray labdarúgója és Murat Sancak, az Adana Demirspor korábbi elnöke is.

Karácsonykor a török ügyészség 29 személy ellen adott ki elfogatóparancsot, közülük 26-ot elfogtak, egy pedig már börtönben van más bűncselekmény miatt. A műveletben 14 labdarúgó, valamint Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke is érintett.

A játékosok állítólag fogadásokat kötöttek a mérkőzések kimenetelének befolyásolása érdekében.

(MTI)

