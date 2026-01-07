Nuno Campos versenyképes Zalaegerszeget szeretne a tavasszal

A portugál szakember a nyáron vette át a csapat irányítását, s bár az első hét fordulóban a kék-fehérek egyetlen mérkőzést sem nyertek meg, december végére 24 ponttal a hetedik helyre léptek előre. A vezetőedző szerdán, két nappal a téli felkészülés kezdetét követően fejtette ki véleményét az M1 aktuális csatornának adott interjúban.

„Nehezen indult a bajnokság számunkra, mert az új szakmai stáb mellett sok új játékos érkezett, plusz a fiatalok szerepeltetése is elsődleges szempont” – kezdte Nuno Campos.

A Zalaegerszeg a legfiatalabb átlagéletkorú kerettel rendelkezik az NB I-ben, de a vezetőedző elmondta, mi a legfontosabb a fiatalok nevelésében, felkészítésében.

„Egyértelműen a következetesség, hogy a lehető legjobbak legyenek. Elmagyarázni, mit hogyan csináljanak, hogy jobbak legyenek. Ez nem egyszerű folyamat, de mindannyian jól haladnak” – tette hozzá, majd kitért a keret legjobbnak tartott magyar játékosának, Mim Gergelynek a sérülésére.

„Nehéz időszakon van túl, kétszer is műtötték, hagyni kell még időt a felépülésére, de az orvosi stáb mindenben segíti” – utalt a támadó porcműtétjére, amelyet a nyár után októberben meg kellett ismételni.

A kék-fehérek hat veretlen bajnokival fejezték be az őszi szezont, négy győzelem mellett két döntetlen a mérlegük. Többek között idegenben győzték le 1–0-ra a listavezető ETO FC-t, és hasonló különbséggel otthon a harmadik helyen álló Paksot. Mindemellett a Magyar Kupában is versenyben vannak még, február közepén a Vasast fogadják a nyolcaddöntőben.

„A hetedik hely dicséretes, de elsődleges célom, hogy versenyképes legyen a Zalaegerszeg, és ennek megfelelően építkezünk” – zárta a portugál tréner.