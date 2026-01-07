Short track: „Kiskorom óta az olimpiáról álmodtam” – Végi Diána Laura

Álomszerűen indult 2026 a 19 éves rövid pályás gyorskorcsolyázónak, Végi Diána Laurának, a hazai szövetség ugyanis január másodikán jelentette be, hogy a február 6-án Milánóban kezdődő téli olimpián induló hatfős magyar válogatottba – egyedüli utánpótláskorúként – ő is bekerült.

A juniorkorú short trackes a korosztályos világversenyeken remek eredményeket ért el az elmúlt években, 2024-ben junior-világbajnok lett a leányváltó tagjaként, a 2024/2025-ös idényben pedig a junior-világkupákon szerzett három érmet, közte egyet egyéniben, 1500 méteren, amikor második lett.

Teljesítményével kiharcolta, hogy a jelenlegi évadban már a felnőttválogatottban számoljanak vele, szerepelt az olimpiai kvalifikációról döntő World Tour-sorozat állomásain, sőt, ahogyan említettük, végül az ötkarikás jegyét is megváltotta, miután Somodi Maja mellé másik női versenyzőként bekerült a magyar hatosba.

Nem túlzás,

ezzel az egyik álma vált valóra az ifjús korcsolyázónak,

aki szűk két évvel ezelőtt még az olimpiát említette az egyik fő céljaként az Utánpótlássportnak adott interjújában.

Végi Diána Laura Forrás: MOKSZ

„Három éve már minden nyáron a felnőttválogatottal készülünk, így nem ismertelen környezetbe csöppentem bele. A nagyok mezőnye eléggé különbözik a juniorokétól, a versenyeken pedig érződött, hogy olimpiai szezonban vagyunk, kőkemény csaták zajlottak a jégen – mondja Végi a honlapunknak. – Bőven kijutott nekünk a stresszhelyzetekből, ám annyira boldog voltam, hogy ebben a mezőnyben korizhatok, hogy talán kevésbé éreztem meg a csapattársaimhoz képest. Az utolsó két világkupán én voltam a váltó első embere, el sem hittem, amikor odaálltam a rajthoz, majdnem elsírtam magamat.”

Majd jött a hír, hogy készülhet Milánóba...

„Kiskorom óta erről álmodtam, felfoghatatlan még mindig…

Talán, amikor megérkezem az olimpiai faluba, leesik, mi is történik.

Őszintén, kicsit meglepődtem, mert a többiekhez képest tapasztalatlan vagyok, de óriási boldogság.”

A milánói olimpia előtt (ami február 6-án kezdődik) még lesz egy fontos megméretése a válogatottnak, az Európa-bajnokságot Hollandiában rendezik meg január 16. és 18. között.

„A felkészülésünk az olimpiára van kihegyezve, de az Európa-bajnokságot is nagyon várjuk, felnőtt Eb-n sem jártam korábban, az is nagyon izgalmas lesz. A kontinensviadalon reményeim szerint a női váltóval javíthatunk, ha már az olimpia nem jött össze, és az egyéni távokon is szeretném a legjobbamat hozni. Az olimpia kapcsán már az indulás is óriási dolog, de Milánóban is a maximumra törekszem majd.”

A fiatal az olimpián az egyéni számok mellett a vegyes váltóban méretheti meg magát.

(Kiemelt képünkön: Végi Diána Laura Forrás: MOKSZ)