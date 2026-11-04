40 kiló fel, 40 kiló le – a Papp-kupára készül Hankó Kálmán

L. P. I.L. P. I.
2026.11.04. 07:02
null
Hankó Kálmán volt már 110 kg is, mégis vissza tudott térni a versenysúlyába (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
ökölvívás papp-kupa Hankó Kálmán
Néhány éve abbahagyta a bokszot, hízott negyven kilót, aztán gondolt egyet, visszafogyott 70 kilós versenysúlyába, magyar bajnok, majd újoncként Eb-negyeddöntős lett a 26 éves Hankó Kálmán. És Európa-válogatott.

 

Azt talán meg sem kell kérdeznem, hogy mennyire jött be ez az újrakezdés…     
– Először a befejezésről. Miután a sport helyett a munka mellett döntöttem és családot alapítottam, mindig is bennem volt, hogy szeretnék visszatérni, csak aztán a súlyom kissé felszökött. Otthon leültünk a feleségemmel, ő mondta, hogy ne beszéljek róla, hanem tegyek érte. Kapcsolatba kerültem Kovács Armand Vasas-edzővel, elkezdtem hozzá lejárni, gondoltam, profiként lehet majd egy-két meccsem. De hogy visszarázódjak, szerettem volna amatőrben is néhány mérkőzést, akkor már hetvenöt kilós voltam, onnan már nem volt messze a hetven, a mostani versenysúlyom.

– Honnan jött vissza?     
– Száztízről… Dietetikus segített, és a Vasasnál is figyeltek rám, valódi csapatmunka volt, amihez persze kellett a kitartásom is. Aztán az amatőr bokszolgatás olyannyira bejött, hogy júliusban megnyertem a magyar bajnokságot. Mindenki meglepődött, hogy visszatértem a régi súlycsoportomba, láttam a riválisaim fején. Kemény ágról nyertem, jól ment a bunyó, az meg már csak hab volt a tortán, hogy ennek válogatottság és Eb-részvétel lett a jutalma, végül pedig majdnem nyertem egy érmet, a negyeddöntőben búcsúztam.

– Viszont az olimpiai súlycsoportok közül a férfiaknál így is ez volt a legjobb magyar helyezés, és a Papp-kupa kiírása úgy rendelkezik, hogy a házigazdának mindkét nemnél jár egy hely. Azaz november tizennegyedikén Európa színeiben Hankó Kálmán bokszol a pánamerikai bajnok dominikai köztársaságbeli Ricardo Cuello ellen. Ha már amerikaiak: májusban a fél kubai válogatott itt edzett nálunk a Vasasban, köztük a Cuello mögött ezüstérmes Yusnier Sorsano is. Mennyit profitált ebből?
– Mindennap együtt edzettünk, rendkívül hasznos volt, hiszen teljesen más kultúrával bokszolnak, amiből sokat el tudtunk sajátítani. Épített minket, hogy itt voltak, biztosan ez is szerepet játszott a nyári és a szeptemberi teljesítményemben.

– Most mennyi az alapsúlya?
– Hetvenkét kiló vagyok, tökéletes. Mivel folyamatosan odafigyelek az étkezésre, teljesen tudatosan élek, mert tudom, hogy nem engedhetem el megint a súlyomat. Főleg mert jövőre már Los Angeles is ott lesz a célkeresztben, és persze a profi pályafutást sem engedtem el.

– Ha másfél éve azt mondják, hogy hetven kilóban Európa-bajnokságon meg feltehetően olimpiai kvalifikációs tornákon fog bokszolni, és még oda is érhet Los Angelesbe, mit szólt volna?     
– Nyilván nem hiszem el, hiszen ez még most is olyan, mint egy mese.

– Kisgyerekes apaként hogyan tudja vállalni az Emanuele Renzini szövetségi kapitány által megkövetelt, szinte folyamatos edzőtáborozást?     
– Ez azért még a jövő zenéje. Mindenesetre megpróbálok mindent úgy teljesíteni, ahogyan a Maestro kéri, vagyis alkalmazkodom a körülményekhez. Nehéz lesz, de ha Los Angeles lebeg az ember szeme előtt, azért nyilván valamilyen áldozatot is kell hozni.

– Tetszik, nem tetszik, a hazai mezőnyben üldözött lett, mert azt üldözik, aki a legjobb. Márpedig meg kell őrizni ezt a pozíciót, ha olimpiára akar jutni az ember.     
– Ez így van, de én eleve minden versenyt szeretnék megnyerni, amilyen hamar csak lehet, meg akarom szerezni a kvótát az olimpiára.

– És mi lesz a Papp-kupán?     
– Nagyon várom már, alig hittem el, amikor kiderült, hogy magyarként a férfiaknál én bokszolhatok. Amint megtudtam a hírt, a Vasasban még jobban rákapcsoltunk az edzésekre, azóta az amerikaiak elleni meccs körül forog minden. Mindent megteszek azért, hogy győzedelmeskedjek.

Eldőlt, hogy pontosan kik lépnek szorítóba november 14-én 19 órától a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, az 1. Papp-kupa Európa–Pánamerika csapatmérkőzésen. Hankó Kálmán (70 kg) a dominikai köztársaságbeli Ricardo Cuello, az Eb-ezüstérmesként lehetőséget kapó Hámori Luca (65 kg) pedig az argentin pánamerikai bajnok Lucía Muello ellen húzhat kesztyűt. A csapatviadalt a Sport2 élőben közvetíti.

1. PAPP-KUPA     
Férfiak
55 kg: Rogozin (orosz)–Medina (Puerto Ricó-i)
60 kg: Bazejan (örmény)–Horta (kubai)
70 kg: Hankó Kálmán–Cuello (dominikai köztársaságbeli)
80 kg: Simics (szerb)–Ofori (kanadai)
90 kg: Abdullajev (azeri)–Kabamba (amerikai)
Nők
51 kg: Fuertes (spanyol)–Amparán (mexikói)
54 kg: Bernardová (cseh)–Maesetre (venezuelai)
60 kg: Özer (török)–Gonzalez (amerikai)
65 kg: Hámori Luca–Muello (argentin)
75 kg: O’Rourke (ír)–Montiel (kolumbiai)

Íme, a Papp-kupa párosítása!

 

 

ökölvívás papp-kupa Hankó Kálmán
Legfrissebb hírek

Saúl Álvarez visszaszerezte világbajnoki címét a WBC-nél – videó

Ökölvívás
2026.11.01. 14:09

Saul Canelót nem zavarja, hogy bombák között kéne győznie

Ökölvívás
2026.10.26. 19:16

Ökölvívás: Bozai Gyula bronzérmes az U19-es vb-n

Utánpótlássport
2026.10.25. 18:18

Ökölvívás: Toldi Lia ezüstérmes az U15-ös Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2026.10.25. 10:34

Ökölvívás: Cellár Ferenc bronzérmes az U15-ös Eb-n

Utánpótlássport
2026.10.24. 12:08

Ökölvívás: Bozai Gyula már biztosan érmes az U19-es világbajnokságon

Utánpótlássport
2026.10.23. 20:50

Ökölvívás: Varga Vivien bronzérmes az U15-ös Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2026.10.23. 16:09

Ökölvívás: Toldi Lia döntős az U15-ös Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2026.10.23. 12:08