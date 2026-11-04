40 kiló fel, 40 kiló le – a Papp-kupára készül Hankó Kálmán

– Azt talán meg sem kell kérdeznem, hogy mennyire jött be ez az újrakezdés…

– Először a befejezésről. Miután a sport helyett a munka mellett döntöttem és családot alapítottam, mindig is bennem volt, hogy szeretnék visszatérni, csak aztán a súlyom kissé felszökött. Otthon leültünk a feleségemmel, ő mondta, hogy ne beszéljek róla, hanem tegyek érte. Kapcsolatba kerültem Kovács Armand Vasas-edzővel, elkezdtem hozzá lejárni, gondoltam, profiként lehet majd egy-két meccsem. De hogy visszarázódjak, szerettem volna amatőrben is néhány mérkőzést, akkor már hetvenöt kilós voltam, onnan már nem volt messze a hetven, a mostani versenysúlyom.

– Honnan jött vissza?

– Száztízről… Dietetikus segített, és a Vasasnál is figyeltek rám, valódi csapatmunka volt, amihez persze kellett a kitartásom is. Aztán az amatőr bokszolgatás olyannyira bejött, hogy júliusban megnyertem a magyar bajnokságot. Mindenki meglepődött, hogy visszatértem a régi súlycsoportomba, láttam a riválisaim fején. Kemény ágról nyertem, jól ment a bunyó, az meg már csak hab volt a tortán, hogy ennek válogatottság és Eb-részvétel lett a jutalma, végül pedig majdnem nyertem egy érmet, a negyeddöntőben búcsúztam.

– Viszont az olimpiai súlycsoportok közül a férfiaknál így is ez volt a legjobb magyar helyezés, és a Papp-kupa kiírása úgy rendelkezik, hogy a házigazdának mindkét nemnél jár egy hely. Azaz november tizennegyedikén Európa színeiben Hankó Kálmán bokszol a pánamerikai bajnok dominikai köztársaságbeli Ricardo Cuello ellen. Ha már amerikaiak: májusban a fél kubai válogatott itt edzett nálunk a Vasasban, köztük a Cuello mögött ezüstérmes Yusnier Sorsano is. Mennyit profitált ebből?

– Mindennap együtt edzettünk, rendkívül hasznos volt, hiszen teljesen más kultúrával bokszolnak, amiből sokat el tudtunk sajátítani. Épített minket, hogy itt voltak, biztosan ez is szerepet játszott a nyári és a szeptemberi teljesítményemben.

– Most mennyi az alapsúlya?

– Hetvenkét kiló vagyok, tökéletes. Mivel folyamatosan odafigyelek az étkezésre, teljesen tudatosan élek, mert tudom, hogy nem engedhetem el megint a súlyomat. Főleg mert jövőre már Los Angeles is ott lesz a célkeresztben, és persze a profi pályafutást sem engedtem el.

– Ha másfél éve azt mondják, hogy hetven kilóban Európa-bajnokságon meg feltehetően olimpiai kvalifikációs tornákon fog bokszolni, és még oda is érhet Los Angelesbe, mit szólt volna?

– Nyilván nem hiszem el, hiszen ez még most is olyan, mint egy mese.

– Kisgyerekes apaként hogyan tudja vállalni az Emanuele Renzini szövetségi kapitány által megkövetelt, szinte folyamatos edzőtáborozást?

– Ez azért még a jövő zenéje. Mindenesetre megpróbálok mindent úgy teljesíteni, ahogyan a Maestro kéri, vagyis alkalmazkodom a körülményekhez. Nehéz lesz, de ha Los Angeles lebeg az ember szeme előtt, azért nyilván valamilyen áldozatot is kell hozni.

– Tetszik, nem tetszik, a hazai mezőnyben üldözött lett, mert azt üldözik, aki a legjobb. Márpedig meg kell őrizni ezt a pozíciót, ha olimpiára akar jutni az ember.

– Ez így van, de én eleve minden versenyt szeretnék megnyerni, amilyen hamar csak lehet, meg akarom szerezni a kvótát az olimpiára.

– És mi lesz a Papp-kupán?

– Nagyon várom már, alig hittem el, amikor kiderült, hogy magyarként a férfiaknál én bokszolhatok. Amint megtudtam a hírt, a Vasasban még jobban rákapcsoltunk az edzésekre, azóta az amerikaiak elleni meccs körül forog minden. Mindent megteszek azért, hogy győzedelmeskedjek.