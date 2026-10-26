Nemzeti Sportrádió

Saul Canelót nem zavarja, hogy bombák között kéne győznie

2026.10.26. 19:16
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Canelo tavaly szeptemberi veresége óta alaposan kipihente magát (Fotó: Getty Images)
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ökölvívás Saúl Canelo Álvarez Rijád
A mexikói Saúl „Canelo” Álvarezt nem zavarja, hogy az elmúlt időszakban bombázott Rijádban kellene szombaton legyőznie Christian M'billit, a Boksz Világtanács (WBC) nagyközépsúlyú világbajnokát.

A bombázott Szaúd-Arábiában az elmúlt időszakban számos sporteseményt – például tenisztornát, golfversenyt, labdarúgó-mérkőzéseket – is törölni vagy halasztani kellett, az ökölvívócsata viszont kivétel lesz, de ez a címvédőt és a kihívót sem befolyásolja.

Álvarez hétfőn érkezett meg Rijádba, ahol a repülőteret másfél hete támadás érte, legalább 12-en meghaltak, több mint háromszázan megsebesültek. A felelősséget a jemeni, Irán-barát húszi mozgalom vállalta.

A mexikói ökölvívó, a súlycsoport korábbi kétszeres világbajnoka a Terence Crawfordtól elszenvedett 2025. szeptemberi veresége óta nem meccselt.

„Remekül érzem magam, alig várom, hogy ringbe léphessek. Úgy gondolom, a testemnek szüksége volt erre a pihenésre” – mondta megérkezésekor a 36 éves Álvarez, majd hozzátette, sokat jelent számára, hogy ismét címmérkőzés vár rá, és sokat tanult a Crawford elleni vereségből.

„Akkor nem voltam megfelelő lelkiállapotban. Tudom, milyen hibát követtem el az előző meccsen. Az előtte lévő héten nem voltam ott fejben, de ilyen előfordulhat, tanulok belőle, ennyi. Tovább kell lépnünk!” – fogalmazott a kihívó. Álvarez a rijádi csata előtt Spanyolországban edzőtáborozott a nehézsúlyú világbajnok Olekszandr Uszik csapatánál.

 

ökölvívás Saúl Canelo Álvarez Rijád
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